שעות ספורות לאחר אישור חוק מח"ש, פרקליט המדינה עמית איסמן שיגר הבוקר (חמישי) איגרת מיוחדת וממלכתית לעובדי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), בעקבות ההכרעה הלילית בכנסת בנוגע למעמדה ומבנה פעילותה של המחלקה.

באיגרת, שהגיעה לידי המערכת, התייחס איסמן למאבק המקצועי שניהלה הפרקליטות נגד המהלך לאורך הליך החקיקה. "לאורך הליך החקיקה הוצגו על ידי ועל ידי גורמי מקצוע רבים במערכת אכיפת החוק עמדות, הערות והסתייגויות מקצועיות ביחס להצעת החוק, למשמעויותיה ולהשלכותיה על מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל", כתב פרקליט המדינה לעובדים, אך הבהיר: "הכנסת הכריעה בסוגיה".

"תקופת מעבר והיערכות משמעותית"

איסמן הסביר לעובדי המחלקה כי החוק החדש כולל תקופת מעבר והיערכות משמעותית, שבמהלכה יידרשו גורמי המדינה השונים להתמודד עם היבטים משפטיים, ארגוניים ומעשיים מורכבים הנוגעים ליישומו בשטח.

בהמשך המכתב, ביקש פרקליט המדינה לחזק את ידיהם של עובדי מח"ש בעבר ובהווה, והביע הערכה עמוקה לעבודתם המקצועית והמסורה לאורך השנים, כשהוא מדגיש את החשיבות ההיסטורית של המחלקה בשמירה על שלטון החוק, טוהר המידות ואמון הציבור.

"לפעול ללא מורא וללא משוא פנים"

פרקליט המדינה חתם את האיגרת במסר ברור לגבי עתיד המחלקה והערכים שחייבים להנחות אותה גם תחת המבנה החדש: "חשיבותה של מח”ש נשענת על מקצועיותה, על ענייניות עבודתה, על עצמאות שיקול דעתה ועל יכולתה לפעול ללא מורא וללא משוא פנים. ערכים אלה הם תנאי יסוד לאמון הציבור".