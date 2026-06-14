כיכר השבת

המתה בקלות דעת: אישום נגד הדורס של השוטר יניב אלקיים

קליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד דניאל יבצ'נקו (21) בגין מעורבותו בתאונה הקטלנית שבה נהרג השוטר יניב אלקיים ז"ל לפני כשנה. לפי האישום, יבצ'נקו נהג במהירות מופרזת ובפראות, עקף באופן מסוכן והתנגש בעוצמה ברכב שעמד בצד הדרך במהלך פעילות אכיפה (משפט)

יניב אלקיים (צילום: משטרת ישראל)

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד דניאל יבצ'נקו, צעיר בן 21, בגין המתה בקלות דעת של השוטר יניב אלקיים ז"ל. התאונה הקטלנית התרחשה לפני כשנה בנתניה, בזמן שהשוטר עסק בפעילות אכיפה מבצעית כדת וכדין. לצד כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה רשמית לפסילת רישיון הנהיגה של הנאשם עד לתום כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עורכת הדין יעל תרם מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי השוטר יניב אלקיים ז"ל, יחד עם שוטרת נוספת, עצרו ניידת משטרתית בצד הדרך לאחר שזיהו רכב שביצע עבירת תנועה. במהלך פעילות האכיפה המקצועית ובזמן שהשוטר עמד מחוץ לניידת, לצד הרכב שנחשד בביצוע העבירה, התרחשה ההתנגשות הקטלנית.

באותה העת נהג יבצ'נקו ברכב מסוג מרצדס במהירות מופרזת, תוך שהוא עובר בחדות ובפראות בין הנתיבים השונים ומבצע עקיפות מסוכנות ביותר שסיכנו את יתר משתמשי הדרך.

במהלך נהיגתו הפרועה והבלתי אחראית, איבד הנאשם שליטה והתנגש בעוצמה רבה ישירות ברכב שעמד בצד הדרך ושלידו עמד השוטר.

מעוצמת הפגיעה הקשה, מותו של יניב אלקיים ז"ל נקבע במקום התאונה, ואילו נהגת הרכב שעמד בצד נפצעה באורח שחייב את פינויה וטיפולה בבית החולים. הפרקליטות הדגישה בכתב האישום כי במעשיו אלו נטל הנאשם סיכון בלתי סביר לחיי אדם, וגרם ישירות למותו של השוטר בעת מילוי תפקידו הציבורי.

לאור חומרת הראיות והמעשים, כתב האישום המלא מייחס ליבצ'נקו ביצוע עבירות חמורות של המתה בקלות דעת, לצד נהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם. ההליך המשפטי נגד הנהג הפוגע ייפתח בקרוב בבית המשפט המחוזי, שם תבקש התביעה למצות עמו את הדין בגין הטרגדיה הקשה.

נתניהשוטרבית המשפט המחוזיהמתה בקלות דעת

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