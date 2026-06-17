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דרמה משפטית: בג"ץ הוציא צו נגד מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל

הרכב שופטי בג"ץ הורה למשיבים לנמק בתוך שבוע מדוע לא יבוטל מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל, בעקבות החלטת ועדת האיתור מחודש אפריל. הדיון המכריע נקבע באופן דחוק לתחילת חודש יולי (משפט)

פלאש 90 (צילום: רמ"י)

דרמה משפטית ועננה סביב אחד המינויים הבכירים והרגישים במשק: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג"ץ) הוציא היום (רביעי) צו על-תנאי המורה למדינה ולמשיבים בעתירה לנמק מדוע לא תבוטל החלטת ועדת האיתור ומדוע לא יבוטל מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

ההחלטה הדרמטית, עליה חתומים שופטי בג"ץ יעל וילנר, עופר גרוסקופף וחאלד כבוב, נוגעת להחלטת ועדת האיתור מתאריך 23 באפריל 2026, ומטילה סימן שאלה גדול על חוקיות ותקינות הליך המינוי של משיב 7 בעתירה לתפקיד המשפיע.

לוח זמנים צפוף: שבוע לתשובה, דיון בתחילת יולי

שופטי בג"ץ הבהירו בהחלטתם כי מדובר בתיק בעל דחיפות גבוהה, והקציבו למשיבים לוח זמנים קצר במיוחד של 7 ימים בלבד להגשת תצהיר תשובה מטעמם.

בנוסף, נקבע כי הדיון המכריע בעתירה יתקיים כבר ב-1 ביולי 2026 בשעה 15:00.

בג"ץרמ"יועדת איתור

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