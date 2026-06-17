דרמה משפטית: בג"ץ הוציא צו נגד מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל

פלאש 90 ( צילום: רמ"י )

דרמה משפטית ועננה סביב אחד המינויים הבכירים והרגישים במשק: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק (בג"ץ) הוציא היום (רביעי) צו על-תנאי המורה למדינה ולמשיבים בעתירה לנמק מדוע לא תבוטל החלטת ועדת האיתור ומדוע לא יבוטל מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).