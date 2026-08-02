סאגת בחירת מבקר המדינה: ח"כ השכל מסרה הבוקר עדות בלהב 433

אחרי התצהיר שהגישה בשבוע שעבר לבג"ץ לפיו היא וחברי סיעתה התבקשו בניגוד לחוק לתעד את הצבעתם לעו"ד מיכאל ראבילו ולמסור את התיעוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, סגנית שר החוץ לשעבר חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר (ראשון) ללהב 433 למסירת עדות.

כזכור, השכל כתבה בתצהיר שהגישה לבג"ץ כי נדרשה להציג לראש הממשלה בנימין נתניהו את תיעוד הצבעתה בבחירות על מבקר המדינה - שנפסלה על ידי בג"ץ, שהורה על קיום הצבעה חדשה.

השכל כתבה בתצהיר: "מועמד הליכוד הוצג כמועמד שבו נדרשו חברי סיעת 'תקווה חדשה' לתמוך, ללא הסתייגות וללא אפשרות להביע עמדה עצמאית. במסגרת סבב ההצבעה החוזר, נדרשו חברי סיעת 'תקווה חדשה' לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה, חבר סיעת הליכוד, כראיה לאופן הצבעתם".

השכל אישרה כי היא מודעת לכך שהיא צפויה לעונשים אם לא תצהיר את האמת, והוסיפה: "במועד הבחירות למבקר המדינה, לסיעת 'תקווה חדשה-הימין הממלכתי' לא הייתה עמדה עצמאית בעניין זה, ולא התקיים דיון בסיעה לצורך גיבוש עמדה עצמאית או קבלת החלטה מטעמה. העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מידיעה אישית, והן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי".

בליכוד, נזכיר, שבו וטענו כי לא הייתה כל הוראה לחברי הכנסת להפר את החשאיות ולצלם. בתצהיר שהוגש לבג"ץ, כתבו בליכוד כי "הצילומים נעשו ביוזמתם האישית של חברי הכנסת, מבלי שניתנה להם דרישה כלשהי לעשות כן".

כדי לבחון את התצהירים שהוגשו לבג"ץ, הורתה היועצת המשפית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לזמן את חברת הכנסת למתן עדות בלהב 433. התצהיר שהגישה חברת הכנסת השכל עומד בסתירה לטענות מפלגת הליכוד, לפיהן לא ניתנה הנחיה לתעד את ההצבעה.