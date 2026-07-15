מכה לסמוטריץ': בג"ץ ביטל את מינוי מקורבו לרמ"י

בג"ץ ביטל היום (רביעי) את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, לאחר שהממשלה הסכימה להצעת השופטים. לצד ביטול המינוי נקבע כי אליהו ימשיך לכהן בתפקידו עד 22 ביולי, ולאחר מכן ימונה לרשות ממלא מקום.

החלטת בג"ץ התקבלה לאחר שלפני כשבוע הודיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים בצלאל סמוטריץ' וחיים כץ לבית המשפט כי הם מקבלים את המלצת השופטים. על פי ההמלצה, מינויו של אליהו יבוטל והליך בחירת מנהל רשות מקרקעי ישראל יוחזר לבחינה מחודשת בוועדת האיתור.

בהתאם להצעת השופטים, ועדת האיתור שהמליצה על מינויו של אליהו תשוב לפעול ותבחן מחדש את הליך המינוי. עם זאת, הרכב הוועדה צפוי להשתנות לפני חידוש פעילותה, בעקבות חשש לניגוד עניינים הנוגע לשניים מתוך חמשת חבריה.

שני החברים שיוחלפו הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג. לאחר החלפתם תוכל ועדת האיתור לחזור לפעול ולבחון מחדש את המינוי, בהתאם למתווה שהציעו השופטים ושאליו הסכימה הממשלה.

משמעות ההחלטה היא שאליהו לא יסיים את תפקידו באופן מיידי, למרות ביטול המינוי. הוא יישאר מנהל רשות מקרקעי ישראל עד 22 ביולי, כדי לאפשר את המשך פעילות הרשות בתקופת הביניים. לאחר מועד זה ימונה ממלא מקום, עד להשלמת הבחינה המחודשת של הליך המינוי.

ביטול המינוי מגיע, אם כן, בהסכמת הממשלה ולא בעקבות החלטה חד צדדית של השופטים. נתניהו, סמוטריץ' וכץ כבר מסרו לבג"ץ כי הם מקבלים את ההמלצה, הכוללת הן את ביטול מינויו של אליהו והן את החזרת הסוגיה לוועדת האיתור בהרכב שונה