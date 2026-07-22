פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים, ראני עוף ושאדי עאידי, שהורשעו בקשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה.

הבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה המחזיק בסמכויות שר הפנים לעניין זה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, באמצעות עורכי הדין אורי קידר ולירן פאר מפרקליטות מחוז מרכז אזרחי ושירי רום ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, וזוהי הבקשה הראשונה המוגשת במסלול הפלילי לפי חוק האזרחות לביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים.

השניים עבדו בחברת סלקום והחזיקו בהרשאות גישה נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, ובמסגרת זו נקטו פעולות במטרה לקדם תוכנית להשבתת מערכות מחשוב ומידע של החברה בעת מלחמה או מבצע צבאי כדי לסייע לחמאס.

ראני עוף קים קשר מתמשך עם בכירי חמאס בטורקיה והעביר, בסיועו של עאידי, מידע רגיש על תשתיות תקשורת בישראל, על מערכות אבטחת המידע של סלקום ועל דרכי עקיפתן, כאשר השניים תכננו להחדיר אמצעים טכנולוגיים שיאפשרו לשבש ולהשבית את רשת התקשורת של סלקום בעת מלחמה – רשת המספקת שירותים גם לכוחות הביטחון ובכך לפגוע פגיעה ממשית בתשתית לאומית חיונית ובביטחון המדינה.

השניים הורשעו על סמך הודאתם בעבירות של קשירת קשר לסיוע לאויב במלחמה ומסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, ובנוסף ראני עוף הורשע בביצוע עבירות של גילוי החלטה לבגוד ומגע עם סוכן חוץ, כך בשנת 2024 גזר בית המשפט את עונשיהם כאשר על ראני עוף נגזרו 11 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס, ועל שאדי עאידי נגזרו 5.5 שנות מאסר, מאסר על תנאי וקנס.

בבקשה שהוגשה לאחר מתן גזר הדין הדגישה הפרקליטות את חומרת המעשים, המהווים הפרה בוטה של חובת הנאמנות הבסיסית למדינה ומעשי בגידה של ממש על רקע לאומני ואידיאולוגי, תוך ציון כי הנזק הפוטנציאלי מפיגוע הסייבר שתוכנן היה גבוה וכי תכנון הפגיעה לזמן מלחמה או מבצע צבאי מגביר את חומרת המעשים. לפיכך, מדובר במקרה מובהק שנועד להסדר בדבר ביטול אזרחות מחמת הפרת אמונים, במטרה לבטא את ניתוק הזיקה הבסיסית למדינה.