שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח בניירות ערך

דרמה משפטית וציבורית במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב: שר האוצר לשעבר, משה כחלון, הורשע היום (ראשון) על פי הודאתו בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, בעת שכיהן כיו"ר החברה הציבורית "יונט קרדיט".

ההרשעה מגיעה בעקבות הסדר טיעון שנחתם בין כחלון לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה, והיא קיבלה את אישורה של שופטת בית המשפט המחוזי דנה אמיר.

כתב האישום נגד כחלון הוגש על ידי עורכי הדין יוסי צדוק, דרור לוי ודנה שטרום ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות. על פי עובדות כתב האישום שבהן הודה, כחלון עודכן כבר בתחילת שנת 2022 על קיומם של אי-סדרים כספיים מהותיים בסניף החברה בנצרת.

למרות חומרת הממצאים, כחלון לא פעל להביא את מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור כפי שנדרש ממנו על פי חוק. רק כעבור כחמישה חודשים הוצגו הממצאים לדירקטוריון והחברה דיווחה על כך לציבור, כאשר זמן קצר לאחר חשיפת הפרשה התפטר כחלון מתפקידו.

במסגרת הסדר הטיעון, הגיעו הצדדים להסכמה על העונש שיבקשו מבית המשפט לגזור על כחלון: עונש מאסר על תנאי, קנס כספי בגובה 180 אלף שקלים, וכן סנקציה משמעותית של הגבלת כהונתו כנושא משרה בחברות ציבוריות למשך 18 חודשים מיום גזר הדין. החקירה המורכבת בפרשה נוהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך.

בפרקליטות הדגישו במסגרת הטיעונים לעונש את חשיבות התיק ומסרו כי המסר העולה מהרשעת יו"ר החברה הוא חד וברור. לפי התביעה, נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות נושאים בחובה קשיחה כלפי ציבור המשקיעים ובעלי המניות, הנשענים על דיווחי החברה, והרשעה זו מבהירה כי הדין יגן על המשקיעים והפרת החובות כלפיהם תגרור ענישה. גזר הדין הרשמי של השופטת אמיר צפוי להינתן היום בשעה 11:30.