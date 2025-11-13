אמנם לא נקבע מוות סופי, ולא הוכרזה הלוויה או נתלו מודעות אֶבֵל ולא ישבו שבעה, אבל אין מנוס מלקבוע זאת: המוזיקה החסידית האיכותית והאותנטית - איננה. היא גססה במשך שנים, והשנים האחרונות קבעו את מותה הסופי.

אם בעבר הייתה המוזיקה כנשמה ללא גוף - עיבודים כבדים ומיושנים אך כאלה שנגעו עמוק בנשמה, - היום הכל הפוך. העיבודים חדשניים עם מיטב האפקטים והשדרוגים ששנת 2025 מציעה, אבל אין לב ואין נשמה. רדוד ונמוך כים המלח.

למעֶט האמנים הבודדים השמרנים ביותר (מבלי להיכנס לשמות), המוזיקה העכשווית גורמת לכאבי בטן וחור בראש, שגורמים לנו להתגעגע לשירים של פעם. מה שהכי אבסורדי, מגוחך ומדאיג גם יחד, היא העובדה שאפילו שירי הילדים של פעם היו ברמה יותר גבוהה מהשירים של היום.

טקסטים של AI

והטקסטים, אוי הטקסטים. בעידן המודרני כנראה כבר 'לא נאה' לשיר מילים מהמקורות, (אפשר לדון לכף זכות שכנראה נגמרו המילים מהמקורות ומהכתובים ולא נשאר על מה להלחין..), וכך בשנים האחרונות רוב מוחלט של השירים מבוסס על מילים שכתבו האמנים.

אלא שגם זה בספק. מי שקצת מעמיק (עד כמה שאפשר) במילות השירים, שם לב שרוב הטקסטים חוזרים על עצמם בסדר שונה, אותן מספר 'מילות קוד' שחוזרות על עצמם. כאשר התחושה היא שה-AI בעצמו כתב את השירים, מה שבאמת מסביר הכל.

ההבדל בין שיר פשוט לשיר רדוד

יש הרבה שטועים לחשוב ששיר 'פשוט' ושיר 'רדוד' זה אותו הדבר. בשבוע שעבר ציינו 31 שנים לפטירתו של אבי המוזיקה החסידית האותנטית - רבי שלמה קרליבך זצ"ל. רוב השירים שלו באמת היו פשוטים שכל דרדק יכול היה להכיר ולשיר, אלא שההבדל בין שירים אלו לשירים רדודים הוא שמיים וארץ:

שיר פשוט הוא שיר אמיתי שבהגדרתו הוא לא מורכב בלחן ובתוכן - כי הוא מדויק ומזוקק והוא נוגע ישר בלב ומרומם אותך לגבהים עצומים. לעומת זאת, שיר רדוד הוא שטחי שלא נוגע בלב ולא מרים אותך לשום מקום.

ראש הישיבה שלי תמיד היה אומר לי שלדבר על פוליטיקה זה בזבוז זמן משום שגם אחרי שעה של שיחה לא יוצאים עם שום דבר. גם המוזיקה הרדודה - שמעת שיר פעמיים ושלושה ולא יצאת עם שום דבר. לא התחזקות ולא שמחה, ובוודאי לא רוממות רוחנית.