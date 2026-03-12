שלמה שמחה ( צילום: יח"צ )

עשור מאז שהוציא את אלבומו האחרון, חוזר הזמר החסידי הוותיק והמוערך 'שלמה שמחה' ספרין עם אלבום חדש - "ברכות ואיחולים". אין ספק ששלמה שמחה הוא אחד הקולות הגדולים של המוזיקה החסידית כבר 33 שנה, אבל היה נראה שהוא נכנע למפת המוזיקה החדשה וכוכביה הצעירים. האלבום החדש שלו בהפקתו של אלי דולינסקי הוא הצהרה משמחת לחובבי המוזיקה החסידית.

>> למגזין המלא - לחצו כאן ההפקה המוזיקלית בחלק מהאלבום היא של המעבד והמלחין יואלי דיקמן (ארבעה שירים) שגם הלחין כמה שירים באלבום וחלקה הגדול (שישה שירים) של הצמד אלי קליין ואיצי ברי. שלמה שמחה חזר לעבוד באלבום עם כמה מהשמות הגדולים שעבדו איתו בעבר - המלחין והיוצר אייבי רוטנברג שהלחין שני שירים באלבום, המלחין הדגול יוסי גרין שגם מתארח לדואט עם השיר "ממעמקים" וגם המלחין ר' הלל פלאי, שבאופן חריג גם מתארח באלבום לדואט בקולו עם השיר "להודות", בהפקתו המוזיקלית המצוינת של דיקמן. הרב פלאי שבשנים האחרונות כמעט ולא מלחין שירים חדשים, בטח לא כאלה שהופכים ללהיטים, חוזר עם לחן מרגש ועם ביצוע שירתי מרשים שמשתלב מצוין עם קולו האדיר של שלמה שמחה.

10 10 0:00 / 4:35

יוצר נוסף שחוזר ובגדול באלבום החדש הוא המעבד הוותיק הרב יששכר (סוקי) ברי, שעיבד את "אם אשכחך" המרגש והנפלא בלחנו של אייבי רוטנברג, המלחין שמלווה את שלמה שמחה כבר שנים רבות והוציא איתו 3 אלבומים.

איצי ברי עצמו הלחין שלושה משירי האלבום, כשהוא מעבד אותם לצדו של השותף הקבוע אלי קליין. שימו לב ל"אנת הוא" האלקטרוני המלהיב בדואט עם אהרל'ה סמט ו"אחת הוא" המרגש. חובבי החזנות של שלמה שמחה, אלו לדוגמא שלא שוכחים את הביצוע האלמוותי שלו ל'משה ואהרן' יהנו גם מ"הוא אלוקינו" בלחנו של ברי גם בו מפציע לפתע קטע חזנות קליל וקצר אך בעל עוצמה רבה.

יוצר נוסף שעושה קאמבק באלבום הוא המלחין יואל צליק, זה שאחראי ללהיטי הענק של אברומי פלאם - "בשצף" ו"התנערי". צליק הלחין את "מי אנכי", שיר שקט ויפיפה שמעבדים קליין וברי בסגנון המוזיקה החסידית של פעם עם פתיח גיטרה חשמלית אייקוני.

האלבום נפתח בשיר בסגנון "ליפא" - "ברכת הבית", שהלחין ועיבד יואלי דיקמן. העיבוד משלב הרבה מקהלות, כינורות וביט אלקטרוני עם קריצה והומור במקהלות. השיר מכוון לחתונות וקצת איטי לרחבת הריקודים אבל בהחלט בעל פוטנציאל.

קשה לי קצת עם שיר הנושא של האלבום - "ברכות ואיחולים", שכתב והלחין יואלי דיקמן. מדובר בתערובת מילים שיצאה ממיקסר מילים ועברה בישול לכדי דייסה טקסטואלית מוזרה. החל מהבית שמלחים באופן גס כמה פסוקים וכלה במילים השחוקות של הפזמון. הלחן של דיקמן קליט ונחמד לצד העיבוד האלקטרוני המשלב כלים חיים. האם שלמה שמחה צריך לשיר בעברית? אני לא בטוח שכן ובטח שלא בהפקת שירה שמבליטה כל כך את החוסר ישראליות שלו. גם ב"נר של ניצחון" שכתב והלחין דיקמן בהשראת מילותיו של הרבי מליובאוויטש, יש לחן רוק סוחף וקליט ומילים שקצת צולעות (נביא תגאולה לה לה) ולא נשמעות אמינות במיוחד מגרונו של שלמה שמחה.

10 10 0:00 / 4:59

את האלבום חותם השיר הכי ותיק באלבום, זה שיצא כבר לפני כארבע שנים והפך למושמע ביותר בתחנות המוזיקה החרדיות - "אהלל דבר". הלחן הסוחף של איצי וואלדנר עם העיבוד האלקטרוני של קליין וברי עובד מצוין יחד עם האנרגיות והקול המצוין של שלמה שמחה.

שלמה שמחה מוכיח שוב באלבום החדש שהוא פשוט זמר טוב. העוצמות הווקאליות שלו, הטווח הקולי הגדול והרגש פשוט עושים את העבודה. נראה שהמעבר מטורונטו הקפואה בה התגורר עשרות שנים לבוקה רטון בפלורידה החמימה עושה טוב לזמר, שסוף סוף מפשיר את הקריירה שלו לאחר שנים של כמעט שתיקה. כיף שיש לנו זמר משובח כזה, גם בשירים שפחות משכו את תשומת ליבי מבחינת הלחן או ההפקה, הספיק לי לשמוע את קולו הנפלא של שלמה שמחה ופשוט להתענג. לכו לשמוע.