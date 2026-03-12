למרות הדימוי הצנוע שהמשטר מקרין על המנהיג העליון ומשפחתו, ולמרות שהתקשורת הממלכתית מציגה את המשפחה, חלק מתנועה מהפכנית שהפילה את השאה ב-1979 בשם העניים והאסלאם, כמי שמנהלים אורח חיים צנוע, הרחק הרחק מטהראן מנהל הנשיא הנבחר רשת נדל"ן והשקעות ששוויה נאמד בעשרות מיליארדי דולרים.

>> למגזין המלא - לחצו כאן על פי תחקיר של "בלומברג" שנמשך שנה ונסמך על שטרי בעלות, מסמכי העברות בנקאיות ועדויות של מקורות שחששו לביטחונם, בנו של המנהיג שחוסל שולט באימפריית השקעות בינלאומית ששוויה נאמד בעשרות מיליארדי דולרים. ח'אמנאי הבן נמנע מלרשום נכסים על שמו, אך מעורב ישירות בעסקאות שחלקן מתוארכות לשנת 2011. הכסף לרכישות הגיע בעיקר מהברחת נפט איראני הנתון תחת סנקציות מערביות, ונותב דרך בנקים בבריטניה, שווייץ, ליכטנשטיין ואיחוד האמירויות. הסנקציות דחקו את יצוא הנפט האיראני מידי החברה הממשלתית לערוצים חשאיים ולרשת של מתווכים לא רשמיים.

מלון הילטון בפרנקפורט ( צילום: גוגל מפות )

אימפריית הנדל"ן

באמצעות קשריו, הוא רכש את הבעלות לפני כעשור על מלון הילטון במרכז פרנקפורט, כמו גם מלון הילטון גרבנבוך בדרום העיר, שבו פועלים ספא, שני אולמות נשפים ומועדון חברים. רשימת הנכסים שאותרו כוללת גם חלק ממלון ארבע העונות בטורונטו, קנדה, וילת יוקרה ב"בוורלי הילס של דובאי" ונכסים בפריז.

הוא גם בעל אחזקה חלקית במלון גולף יוקרתי של רשת שטייגנברגר באי הספרדי מיורקה, הבעלים המלא של מרכז קניות בעיר אוברהאוזן ומחזיק בעוד נכסי נדל"ן בגרמניה. בעקבות הקשרים שנחשפו, בין היתר בתחקיר של בלובמרג שפורסם בינואר השנה, הסירה רשת בוקינג את המלונות המדוברים מהאתר שלה.

שורת המיליארדרים בלונדון ( צילום: גוגל מפות )

במיוחד עלתה על הכוונת וילה בצפון לונדון, ברחוב היוקרתי The Bishops Avenue שבצפון לונדון, המוכר כ"שורת המיליארדרים", שהרשויות חושדות כי היא בבעלות המנהיג החדש של איראן. שוויה של הווילה מוערכת בלפחות 40 מיליון דולר, והיא חלק מפורטפוליו נדל"ן הכולל 12 נכסים בבריטניה בלבד (ביניהם אחוזות שנקנו במצב מוזנח ושופצו), בשווי 120 מיליון דולר.

"מאחורי הווילה יש רשת קשרים מסועפת הנפרשת מטהרן לדובאי ולפרנקפורט", נכתב בבלומברג, "דרך שורה של חברות קש היא מסווה את אחד האנשים החזקים במזרח התיכון: מוג'תבא חמינאי".

ההון המשפחתי נובע לפי התחקיר מכספי הנפט המיוצא על ידי רשת של חברות קש ובנקים במקלטי מס, כתוצאה מהסנקציות הבינלאומיות המוטלות על איראן. בשל הצורך להשתמש בחברות במפרץ ובבנקים קריביים, נוצרה הזדמנות לאוליגרכים המקורבים למשמרות המהפכה "לגזור קופון" מהעברות הכספים, וכך גם למשפחת חמינאי.

עלי אנסארי, טייקון הנדל"ן האיראני ( צילום: תקשורת איראנית )

איש הקש: עלי אנסארי, טייקון נדל"ן איראני

בליבה של רש ההשקעות עומד עלי אנסארי, טייקון נדל"ן איראני בן 57. אנסארי עלה ממשפחה מהמעמד הפועלים והפך לאחד הטייקונים הבולטים באיראן. הוא מכיר את מוג'תבא חמינאי מסוף שנות ה-80, עת התגייס לצבא בסוף מלחמת איראן-עיראק.

לאורך השנים בנה אימפריה עסקית שכללה את מתחם הקניות Iran Mall ושווקים סיטונאיים. הוא היה בעליו של בנק איינדה הפרטי, שקרס באותו חודש ומוזג לבנק בבעלות ממשלתית.

ב-2016 השיג אנסארי דרכון קפריסאי, שאיפשר לו לפתוח חשבונות בנק וחברות באירופה. ממשלת קפריסין דנה מאוחר יותר בשלילת אזרחותו לנוכח חשיפת קשריו לחמינאי ולמשמרות המהפכה.

הכסף זרם דרך רשת מורכבת של חברות זרות: Ziba Leisure הרשומה בסנט קיטס ונוויס, Birch Ventures הרשומה באי מאן, וחברות אמירתיות כמו Midas Oil Industries ו-Midas Oil Trading. תיעוד מסרי SWIFT מגלה העברות מהבנק האיסלאמי של אבו דאבי לחברת Ziba Leisure.

באוקטובר האחרון בריטניה הטילה עליו סנקציות, ותיארה אותו כ"בנקאי ואיש עסקים מושחת". השניים נפגשו באופן פרטי בבית ברובע היוקרתי זעפרניה בטהראן, ולעתים ניצלו את משרדי הבנק לשיחות חסויות. דרך עורך דינו, אנסארי הכחיש בתוקף כל קשר "כספי או אישי" עם מוג'תבא חמינאי והודיע על כוונתו לעתור נגד הסנקציות.

פארזין נאדימי, עמית מחקר בכיר במכון וושינגטון לחקר המזרח הקרוב, המתמחה באימפריה הפיננסית של משפחת חמינאי, אמר לבלומברג כי "הוא מחזיק במרבית חשבונות הבנק עבור מוג'תבא. זה הופך אותו לאחד האוליגרכים המשפיעים ביותר במדינה כיום".