האלבום הווקאלי שעורר את זעמו של 'המבקר' // ביקורת אלבום

גם בשבוע שעבר, התעסקתי באלבום מתוך סדרה, וגם השבוע אני שמח לעסוק בעוד אלבום "חזקה" מתוך סדרת אלבומים ווקאליים - "הרמוני 3" של הזמר דוד רוטברג, שכהרגלו מארח את כל חבריו הזמרים מארה"ב לביצועים מרגשים.

בניגוד לניסיונות שונים להכפיף את הפורמט הווקאלי שמצד אחד יהיה "קצבי" ומצד שני יישמע נורא נורא ווקאלי, או ניסיונות לעשות מוזיקה ווקאלית שנשמעת כמעט כמו מוזיקה רגילה (לפעמים גם יותר יפה), הסדרה של רוטברג, מתמקדת בשירים שקטים בלבד, בלי שום ביטבוטקס ועם עיבודים כמעט בסיסיים.

באופן מעניין מי שמגויס שוב להפקה המוזיקלית של הפרויקט הוא מעבד הווקאל הישראלי המצליח והאהוב, יונתן שטרן, שכולנו מודעים ליכולות הגבוהות שלו בכל סוגי עיבודי הווקאל. ב"הרמוני" העיבודים עוטפים בלבד, בלי ווירטואוזיות מיוחדת, עבודה נקיה ומדויקת.

את האלבום עם עשר הרצועות שלו שרים לצד רוטברג שורת זמרים מכובדת במיוחד שכוללת את שמולי אונגר, שלמה שמחה ואייבי רוטנברג, איתן כ"ץ, שמחה ליינר, מקהלת "שלשלת ג'וניור" ועוד. כמיטב המסורת גם הפעם האלבום יצא בלי הפרטים הבסיסיים על המלחינים, הכותבים והמבצעים המקוריים... באופן כללי יוצרים אמריקאים פחות מקפידים על כך וחבל. אבל למזלכם יש לכם אותי שאעשה לכם עבודת מחקר קטנה... מדובר בחומרים מאד מאד אמריקאים, את חלקם הכרתי מיד וחלק הייתי צריך לחפש.

האלבום נפתח עם "אדיר במרום", בו מארח רוטברג את מקהלת הילדים האהובה של המלחין יצחק רוזנטל - שלשלת ג'וניור. השיר יצא במקור באלבום "שלשלת ג'וניור 4", הלחן של יצחק רוזנטל כמובן.

השיר השני באלבום "אייכה", של זמר ויוצר שהתחיל לצבור תאוצה בשנים האחרונות בארה"ב - "תאי" גרסזברג. זהו הסינגל האחרון של תאי שיצא לפני כחודשיים, לא הכרתי את השיר, כיוון שבאופן תמוה הוא לא עושה שום יחסי ציבור מסודרים לשיריו וחבל. רוטברג מארח לשירה את הזמר יוסף קוגלר, זמר צעיר ומבטיח.

מיד לאחריו מגיע "ובנה" שבוצע במקור על ידי אחד היוצרים העולים בארה"ב - "עקב" - הלא הוא גבריאל רייכמן יחד עם תלמידי מתיבתת וואטרברי. הפעם מארח רוטברג את "גלף" - יונתן גלפנד. הלחן והמילים נכתבו על ידי ביני שטיין, יהודה קרופקה ו"עקב". לא הכרתי את השיר המקורי שיצא לפני כארבע שנים ולא זכה ליותר מידי צפיות, אבל זהו בהחלט שיר ששווה לשמוע.

השיר הבא הוא תפילת הנרות שמבצע במקור הזמר משה טישלר בלחנו של איצי וואלדנר, באלבומו של רוטברג השיר מקבל גרסה חדשה לצדו של הזמר שמחה ליינר. יש בזה משהו יפה ששני זמרי חתונות מפרגנים האחד לשני ומבצעים שיר של השני. אהבתי.

ומיד לאחריו, שמולי אונגר מתארח עם להיט הענק שלו "ירא שמים" בלחנו של הרשי ויינברגר. אני מבין את הרצון של רוטברג לארח את שמילי, בכל אופן כוכב חסידי גדול. אבל... השיר שחוק כבר עד כאב. לא שרדתי את הגרסה הזו ואחרי כמה שניות רצתי לשיר הבא. קצת מיותר.

השיר הבא הוא עוד דוגמא להתנהלות של יוצרים אמריקאים, "עבדך" יצא לפני כחצי שנה בביצועם של מרדכי שפירא ויעקב רוזנבלום, גם פה לא נעשה שום מהלך יחסי ציבור אפילו בסיסי. השיר הועלה ליוטיוב דרך ההפצה הדיגיטלית מבלי פרטים ומילה על השיר. זהו זלזול במוזיקה, זלזול עצמי של היוצרים וחוסר מקצועיות. אם אתם לא מכבדים את המוזיקה של עצמכם, מדוע אתם מצפים שאחרים יעשו זאת? באלבום הרמוני שר את השיר לצדו של רוטברג, הזמר אלי דקס (הבן של...).

מזל שהשיר הבא הוא גם יפה, גם לא חרוש עדיין מידי וגם כבר מוכר ומושר במקומות רבים - "ממקומך" באירוח של הזמר והיוצר המקורי של השיר - איתן כ"ץ. גרסה נקייה יפה ומרגשת.