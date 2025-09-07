המסר של הפויסק הליטאי לחסידים, והמתח בעיר התורה  • מעייריב

דריכות בעיר החרדית לקראת פעולות הריסה למרפסות

סערת הריסת הבניה הלא חוקית ממשיכה להסעיר את תושבי העיר החרדית הראשונה - הלא היא בני ברק המעטירה לפי דיווחים שמתפרסמים היום - פקחי רשות האכיפה במקרקעין מתכוונים להקשיח עמדות ולא לוותר גם לאנשים פרטיים

ליקוי הירח המעניין ברחבי הארץ והאם צריך לברך ?

הערב יום ראשון - מתרחש אירוע אסטרונומי יוצא דופן במיוחד: ליקוי ירח מלא, המכונה "ירח דם" בשל גוונו האדמדם העמוק. מחזה שמימי זה ייראה היטב בשמי ישראלבאשר לברכה על תופעה זו, קיימות דעות שונות: יש אומרים שיש לברך על ליקוי ירח ברכת "עושה מעשה בראשית", כדינן של כל תופעות הטבע המרשימות. מנגד, יש אומרים שאין לברך, וזאת משום שעל פי מסורת חכמים מדובר בסימן קללה, או כי אין לחדש ברכה מדעתנו.

'בינתיים הם רואים שמדברים בלימוד, זה גם שווה משהו'...

מעמד מרגש בבית הפויסק הגרי" זילברשטיין, בשעה עברו כל הילדים מחסידות גור לפני הרב להתברך באופן אישי, ולקבל מידו במתנה את הספר 'אחת שאלתי'. אך בפתח הדברים אמר: אצל אומות העולם לאף אומה אין דבר כזה, השאלות מיועדות גם לילדים קטנים וגם לילדים גדולים, והבית היהודי מפלפל בזה, תראו מה שהולך פה, יש פה שאלות מאד מעניינות, אין באף אומה דבר כזה'.

מה הקשר בין המקומות בימים הנוראים לבחירות לראשות העיר

יהדות ניו יורק בכלל וזו החרדית בפרט, חוששת מהבחירות המתקרבות לראשות העיר בהן מוביל המועמד האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני.

השאלה היא מתי התופעה החדשה של הצבת תנאים לקבל צמקום לימים נוראים תגיע לישראל במיוחד על רקע מלחמות פוליטיות סוערות על היחס לציבור החרדי אידישקייט ועל צביון העיר

חידוש בפוניב'ז: כולל 'אור החיים' לזכר האדמו"ר רבי שלמה אמסלם זיע"א פתח סניף שישי בישיבת פוניבז' | הכולל מתמקד בלימוד הלכה ותורת ה'אור החיים' הקדוש בסופי שבוע ובין הסדרים אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר בחידוש גדול שלא נראה בהיכל הישיבות הליטאיות שתמיד השתדלו לשמור על לימודים קבועים