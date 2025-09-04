כיכר השבת
חדשות עם קנייטש

הערבי התרברב שיורק לתוך הגלידה; המשטרה: "חשד (!) למניע גזעני" | מעייריב

יממה אחרי ירושלים - הסמינרים בבית שמש חוזרים לפעילות מלאה: כל הפרטים על מתווה הגר"מ גולדשטיין | בכיר בחסידות גור על מצבו של האדמו"ר: "אל תאמינו לשמועות" | רבה של אומן פגש את בכירי המשטרה והתריע בחסידים: לא להכניס סמים לאוקראינה - גם לא חומר רפואי | האדמו"ר מבוהוש הגיע להתברך מהגר"מ שטרנבוך והופתע: נוסח הברכה היה חריג | סערת הגלידות: המשטרה עצרה את הערבי שהתרברב בכך שיורק לתוך המכלים (מעייריב)

סוף טוב

יממה אחרי הפתיחה המאוחרת של שנת הלימודים לבנות העולות לסמינרים בירושלים, מצטרפת וחוזרת לשגרה סוף סוף, אחרי שהרב הליטאי של העיר, הגר"מ גולדשטיין הציג מתווה לפיו מנהל סמינר הסניף (דרכי רחל) הרב יחיאל יעקבסון פתח מסגרת חדשה לבנות שטרם שובצו. אמנם נהוג לומר שסוף טוב הכל טוב - אבל את האמת לא ניתן לטאטא. במשך שבועות ארוכים ישבו עשרות בנות חרדיות מבויישות, בוכיות כשליבן שותת דם. האם המערכות המסורבלות יפיקו את הלקחים? שנה תגיד.

חרושת שמועות

בכיר בחסידות גור מפריך את השמועות שנפוצו הבוקר אודות מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור. לדבריו - הרבי אכן חש חולשה קלה אולם סדרת בדיקות רפואיות שעבר מפריכים כל מקור לדאגה. בתוך כך, בחצר החסידות השניה בגודלה בבירה, נרשמה אנחת רווחה עם שחרורו של האדמו"ר מבעלזא למנוחה בביתו. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתם השלימה של גדולי האדמו"ריםבדורנו - האדמו"רים מויז'ניץ, בעלזא וגור.

איפה שמים סמים?

רבה של אומן, הרב יעקב ג'אן, השלים השבוע סדרת פגישות מקצועיות עם גורמי אוקראינים וישראלים לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי מתפללים לציונו של רבי נחמן מברסלב לקראת ראש השנה הבעל"ט. במכתב מיוחד הוא מתריע בפני המתפללים - כי אין להכניס סמים, גם לא כאלה המוגדרים כחומרים רפואיים. הרב ג'אן ציין כי משטרת אוקראינה נערכת לאכוף את החוק המקומי בנושא.

ברכה חריגה

האדמו"ר מבוהוש, שהגיע למעונו של הפוסק וראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך, כדי לברך ולהתברך לקראת יום הדין והשנה החדשה, הופתע מאוד למשמע נוסח הברכה שיצאה מפיו של הגר"מ. הנוסח המלא עם כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מה מקור החשד?

ערבי תיעד את עצמו מתרברב בכך שהוא יורק לתוך גלידות שנאכלות בהמשך על ידי "היאהוד". בהודעת המשטרה על מעצרו של הערבי, נמסר כי נבדק "חשד" שהדברים נאמרו על ידו של הערבי ממניע גזעני. זה המקום לתהות: מנין צץ "חשד" מופרך שכזה? האם רק בגלל שהוא אמר זאת בפירוש?. הסרקזם לא מרגיע את הדם הרותח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעייריב:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר