יממה אחרי הפתיחה המאוחרת של שנת הלימודים לבנות העולות לסמינרים בירושלים, בית שמש מצטרפת וחוזרת לשגרה סוף סוף, אחרי שהרב הליטאי של העיר, הגר"מ גולדשטיין הציג מתווה לפיו מנהל סמינר הסניף (דרכי רחל) הרב יחיאל יעקבסון פתח מסגרת חדשה לבנות שטרם שובצו. אמנם נהוג לומר שסוף טוב הכל טוב - אבל את האמת לא ניתן לטאטא. במשך שבועות ארוכים ישבו עשרות בנות חרדיות מבויישות, בוכיות כשליבן שותת דם. האם המערכות המסורבלות יפיקו את הלקחים? שנה תגיד.

חרושת שמועות

בכיר בחסידות גור מפריך את השמועות שנפוצו הבוקר אודות מצבו הבריאותי של האדמו"ר מגור. לדבריו - הרבי אכן חש חולשה קלה אולם סדרת בדיקות רפואיות שעבר מפריכים כל מקור לדאגה. בתוך כך, בחצר החסידות השניה בגודלה בבירה, נרשמה אנחת רווחה עם שחרורו של האדמו"ר מבעלזא למנוחה בביתו. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתם השלימה של גדולי האדמו"ריםבדורנו - האדמו"רים מויז'ניץ, בעלזא וגור.

איפה שמים סמים?

רבה של אומן, הרב יעקב ג'אן, השלים השבוע סדרת פגישות מקצועיות עם גורמי משטרה אוקראינים וישראלים לקראת הגעתם הצפויה של עשרות אלפי מתפללים לציונו של רבי נחמן מברסלב לקראת ראש השנה הבעל"ט. במכתב מיוחד הוא מתריע בפני המתפללים - כי אין להכניס סמים, גם לא כאלה המוגדרים כחומרים רפואיים. הרב ג'אן ציין כי משטרת אוקראינה נערכת לאכוף את החוק המקומי בנושא.

ברכה חריגה

האדמו"ר מבוהוש, שהגיע למעונו של הפוסק וראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך, כדי לברך ולהתברך לקראת יום הדין והשנה החדשה, הופתע מאוד למשמע נוסח הברכה שיצאה מפיו של הגר"מ. הנוסח המלא עם כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מה מקור החשד?

ערבי תיעד את עצמו מתרברב בכך שהוא יורק לתוך גלידות שנאכלות בהמשך על ידי "היאהוד". בהודעת המשטרה על מעצרו של הערבי, נמסר כי נבדק "חשד" שהדברים נאמרו על ידו של הערבי ממניע גזעני. זה המקום לתהות: מנין צץ "חשד" מופרך שכזה? האם רק בגלל שהוא אמר זאת בפירוש?. הסרקזם לא מרגיע את הדם הרותח.