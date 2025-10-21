מרדף קשוח ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של צוות אופנועים מסיירת התנועה הארצית של אגף התנועה, זיהו השוטרים ב-7 באוקטובר רוכב אופנוע שנוסע במהירות גבוהה סמוך למחלף המוביל. לוחית הזיהוי של האופנוע הייתה מקופלת בניסיון להסתיר את מספרה.

כמו בסרט אימה: מרדף בסמטאות ירושלים אחרי פלסטיני עם אקדח טעון קובי אטינגר | 20.10.25

לפי הודעת המשטרה, השוטרים הורו לרוכב לעצור, אך הוא נמלט לכיוון דרום בכביש 6. במהלך המרדף, שנמשך כ-80 קילומטרים במשך כחצי שעה, חצה הרוכב רמזורים באור אדום, נסע נגד כיוון התנועה וגרם לנזק לרכב טסלה בשווי כ-20 אלף שקלים. לבסוף, הצליחו השוטרים לעצור את הרוכב סמוך למחלף חורשים. החשוד, בן 24 תושב כפר מנדא, הועבר לחקירה במחוז הצפוני. לאחריה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום בגין נהיגה פוחזת, נהיגה ללא רישיון, שינוי לוחית רישוי ועבירות נוספות. במקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים ובקשה לחילוט האופנוע. מהמשטרה נמסר: "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו את האכיפה הנחושה נגד פורעי החוק המסכנים את משתמשי הדרך למען שמירה על ביטחון הציבור, תוך שימוש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו".