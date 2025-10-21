כיכר השבת
בפעילות משטרתית קשוחה 

מרדף מסוכן לאורך עשרות קילומטרים: האופנוען נעצר לאחר חציית רמזורים ופגיעה ברכבים

רוכב אופנוע בן 24, תושב כפר מנדא, נעצר לאחר מרדף בן חצי שעה בכביש 6. במהלך המרדף חצה רמזורים באור אדום, נסע נגד כיוון התנועה וגרם לנזק | כתב אישום הוגש נגדו בעבירות נהיגה פוחזת ושינוי לוחית רישוי (בארץ)

מרדף קשוח (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות של צוות אופנועים מסיירת התנועה הארצית של , זיהו השוטרים ב-7 באוקטובר רוכב אופנוע שנוסע במהירות גבוהה סמוך למחלף המוביל. לוחית הזיהוי של האופנוע הייתה מקופלת בניסיון להסתיר את מספרה.

לפי הודעת המשטרה, השוטרים הורו לרוכב לעצור, אך הוא נמלט לכיוון דרום בכביש 6. במהלך המרדף, שנמשך כ-80 קילומטרים במשך כחצי שעה, חצה הרוכב רמזורים באור אדום, נסע נגד כיוון התנועה וגרם לנזק לרכב טסלה בשווי כ-20 אלף שקלים.

לבסוף, הצליחו השוטרים לעצור את הרוכב סמוך למחלף חורשים. החשוד, בן 24 תושב כפר מנדא, הועבר לחקירה במחוז הצפוני. לאחריה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום בגין נהיגה פוחזת, נהיגה ללא רישיון, שינוי לוחית רישוי ועבירות נוספות. במקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים ובקשה לחילוט האופנוע.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו את האכיפה הנחושה נגד פורעי החוק המסכנים את משתמשי הדרך למען שמירה על ביטחון הציבור, תוך שימוש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו".

מרדף מהיר ועצבני (צילום: דוברות המשטרה)

