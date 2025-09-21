100 צעירים חרדים עשויים לבלות בכלא הצבאי בימי ראש השנה ואין פוצה פה ומצפצף. למעט גולדקנופף ופרוש שעושים "קולות מלחמה", בש"ס וב'דגל' ממלאים פיהם מים. אנו בסיטואציה הזויה שאין ספק שעד לפני מספר חודשים מי שהיה מתאר את המציאות בה אנו נמצאים - היינו שולחים אותו לאשפוז בכפייה. אבל התרגלנו להתרגל למציאויות הזויות.

אבל כבד

אלפים ליוו אתמול למנוחות את ראש ישיבות 'לב אליהו' הגאון רבי יעקב זכריה זכר צדיק וקדוש לברכה, שהלך לעולמו בליל שבת קודש אחרי אירוע מוחי אותו חווה לפני כשלושה שבועות.גדולי ישראל ובראשם זקן ראשי הישיבות הספרדים חכם משה צדקה, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'מאור התורה' הגאון רבי אברהם סאלים, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז, השתתפו בהלווייתו לצד עוד רבנים ואלפים רבים. כל הפרטים על מסע ההלווייה וההספדים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

עליה לרגל

לקראת ימי הדין והרחמים עלו במהלך השבוע שעבר להתברך במעונו של ראש הישיבה וחבר המועצת הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שורה ארוכה של ראשי ישיבות, רבנים ואדמו"רים. בין העולים להתברך היו חבר המועצת וראש ישיבת שכר שכיר הגאון רבי אריה לוי, האדמורי"ם ממודז'יץ וסאדיגורה, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד ועוד. כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

סרטון חריג של ארגון הטרור חמאס פורסם בימים האחרונים ובו איום כמעט מפורש על רצונם של המחבלים הארורים לפגוע דווקא בעיר החרדית מודיעית עילית. במרכז הסרטון המאיים נראית העיר מודיעין עילית על שלל בתיה והיכלי התורה שבה כשהיא נמצאת תחת הכוונת והאיומים הבוטים והקשים של הרוצחים. עם או בלי קשר - עצרת תפילה המונית בראשות המרא דאתרא מתקיימת בשעה זו הערב (ראשון).

כאוס בדרך לרבנו

פחות משתי יממות לפני ראש השנה, נמל התעופה בן-גוריון חווה אתמול בערב ובמהלך היום עומס יוצא דופן כתוצאה מהמוני מתפללים בדרכם לאומן. תורים ארוכים בדלפקי היציאה גרמו לכאוס ולאנדרמוסיה, ואילצו את כוחות הביטחון של השדה להתערב ולהסדיר מחדש את תהליכי הבידוק והמעבר. עדי ראייה מתארים רגעים של חוסר אונים ותסכול עקב הדוחק והצפיפות באולמות הטרמינל.

הרגעים הגדולים

השנה החולפת הייתה מלאת אירועים משמעותיים, שמחים ומרגשים, שנגעו לליבם של רבים. אנו, כאן ב'כיכר השבת', זכינו לסקר בהרחבה כארבעת אלפים אירועים מרתקים מחצרות הקודש, היכלי הישיבות, ומסעותיהם של גדולי התורה בארץ ובעולם. כל הפרטים והתיעודים המרגשים - בכתבת הווידאו שלפניכם.