ב'דגל התורה' - הסיעה הליטאית במפלגת יהדות התורה, עוקבים בדריכות אחרי התקדמות המהלך הפוליטי שנועד לסייע דווקא ליריב המר מהציונות הדתית - בצלאל סמוטריץ' שלא מצליח לעבור בסקרים את אחוז החסימה. באם המהלך אכן יצליח, ואחוז החסימה יירד, או אז ב'דגל התורה' ירגישו משוחררים להפקיר את אגודת ישראל לריצה נפרדת כדי למצב את מאזן הכוחות במפלגה האשכנזית אחת ולתמיד. גורם בכיר ב'דגל התורה' מאשר ל'מעייריב', שאם אחוז החסימה יישאר על כנו - יהדות התורה תרוץ במתכונתה הנוכחית. דווקא בש"ס מתנגדים - והסיבה לכך מאוד מפתיעה. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ליהודים הייתה אורה?

במגזר החרדי הופתעו לגלות היום בצהריים על ההחלטה הדרמטית שתנשנה את כללי המשחק במסגרת "גזירת הגיוס" וסכנת המעצרים כלפי העריקים החרדים. דני לוי הנחית הנחיות חדשות למשטרת ישראל - לפיהם המשטרה יוצאת מהמשחק במצוד אחר העריקים החרדים ותתמקד בתפקידה לטפל בפשיעה הגואה. את מעצר העריקים - הם משאירים לשוטרים הצבאיים האומללים שיוצאים בשן ועין מכל מפגש עם הקהילה החרדית.

אוי לי מיצרי

התושבים החרדים בניו יורק מתפלגים בינם לבין עצמם בשאלה הפוליטית המסקרנת - והיא: כיצד לנהוג במועמד המוביל במירות לראשות עיריית ניו יורק, שבין היתר הוא מוסלמי העונה לשם זוהראן ממדאני המפורסם בשלל התבטאויות שמקנות לו את "הכבוד" להיקרא "אנטישמי" בפי כל. בסאטמר החליטו לחבקו חיבוק דב, ואילו בחב"ד הדעות חלוקות. בכתבת הווידאו שלפניכם - סיקור נרחב.

לראשונה בחייו

הגאון רבי בנימין אלישיב, בנו של פוסק הדור הגאון מרן רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, עלה לביקור היסטורי, הראשון מסוגו בחייו, בציון האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, וכן לציון הרשב"י במירון. הרב אלישיב, שקרוב לגבורות בשנים, ממעט ביציאה ממקום שבתו הקבוע בבית המדרש העתיק 'תפארת בחורים' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים. הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.