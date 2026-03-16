בריאיון מיוחד של המזרחן הבכיר יוני בן מנחם, למשה מנס ואלי גוטהלף, נחשפה תמונת מצב מפורטת על המלחמה המתנהלת באיראן. בן מנחם, המוכר כאחד המומחים המובילים לענייני המזרח התיכון, הציג ניתוח אסטרטגי מעמיק של המערכה הצבאית ושל שיתוף הפעולה חסר התקדים בין ישראל לארצות הברית.

"אנחנו נמצאים שבועיים אחרי תחילת המלחמה", פתח בן מנחם את דבריו, "ובחזית של איראן אנחנו מתקדמים טוב מאוד". לדבריו, ההתקדמות מתאפשרת הן בזכות היכולות המבצעיות המצוינות של צה"ל והן בשל התמיכה האמריקאית חסרת התקדים. "אנחנו נלחמים צד לצד, שכם אל שכם, עם צבא ארצות הברית", הדגיש, תוך שהוא מציין את הסיוע המדיני המסיבי של הנשיא טראמפ.

המזרחן הבכיר הביע התפעלות מהישגי המערכה עד כה: "המלחמה שם מתקדמת, אני חייב לומר, בצורה מעוררת התפענות, מעל כל, אפילו עוברים את התכנון המקורי". על פי דבריו, כוחות ישראל וארה"ב מתקדמים מעבר לשלבים שתוכננו מראש, דבר המעיד על הצלחה מבצעית יוצאת דופן.

בן מנחם הסביר כי המערכה הנוכחית מתמקדת ביצירת "סדקים במעטפת של המשטר" האיראני. "כרגע יש לנו מה שנקרא סדקים", ציין, "ואנחנו צריכים להרחיב את הסדקים האלה, כדי להביא בהמשך לכפיסת המשטר". לדבריו, תהליך זה דורש עוד כשבועיים עד שלושה שבועות כדי להתחיל לראות תוצאות ממשיות.