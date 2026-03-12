משינוי מדיניות למציאות בשטח

מה שנראה בעבר כמחזה נדיר בערים החרדיות ובשכונות המעורבות, הופך בתקופה האחרונה למציאות יומיומית. הרפורמה של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להרחבת רישוי כלי הירייה לאזרחים, צוברת תאוצה ומשנה את פני המרחב הציבורי.

בריאיון שנערך באולפן "כיכר השבת", מסביר דוד ויצמן, סמנכ"ל רישוי ופיקוח כלי ירייה, את עומק השינוי: "מאז כניסת השר לתפקידו, נושא כלי הירייה הפך לערך עליון. הונחינו לבצע תיקוני חקיקה ועבודות מטה נרחבות כדי להגדיל את פוטנציאל נושאי הנשק בישראל".

ירושלים על המפה: 41 שכונות חדשות

הבשורה המשמעותית ביותר עבור תושבי הבירה הגיעה השבוע, עם הוספתן של 41 שכונות בירושלים וכן העיר כפר סבא לתבחין "מגורים ביישוב זכאי". המשמעות: אלפי רחובות ומאות אלפי אזרחים נוספים יכולים כעת להגיש בקשה לרישיון על בסיס מקום מגוריהם בלבד.

בין השכונות הירושלמיות שנוספו לרשימה ניתן למצוא ריכוזים חרדיים בולטים:

"מדובר ב-1,700 רחובות חדשים ופוטנציאל של כ-300,000 בקשות חדשות", חושף ויצמן. הרציונל ברור: "תושב ירושלים לא חי בבועה בתוך השכונה שלו; הוא מסתובב בעיר, עושה קניות ונוסע בתחבורה ציבורית. נוכחות של אזרח חמוש במקרה של פיגוע, כפי שראינו לצערי לא פעם, יכולה לגמור אירוע הרבה יותר מהר".

מהפכת האברכים: "מבקשים נשק בכניסה לבית הכנסת"

במהלך הריאיון, עלה זיכרון כואב מבוקר שמחת תורה האחרון. המראיינים תיארו סיטואציה שבה אברכים מבתי כנסת חרדיים הגיעו לבתי כנסת סמוכים בחיפוש אחר אדם חמוש שיעמוד בפתח, בשל חוסר הידיעה והפחד המשתק באותן שעות.

"היום", אומרים באולפן, "בכל בית כנסת כזה יש לפחות שישה-שבעה אברכים עם אקדחים". ויצמן מאשר את המגמה ומציין כי הנתונים מדברים בעד עצמם: מ-155,000 בעלי רישיון בינואר 2023, זינק המספר לכמעט 350,000 כיום.