בן גביר מגבה

אירוע חריג בלוד: חשוד נורה על ידי כוח משטרתי במהלך פעילות בעיר 

במהלך פעילות של כוחות המשטרה בלוד כחלק מהמאמץ המתמשך למיגור תופעת סחיטת דמי החסות (פרוטקשן), פתח אחד החשודים באש חיה לעבר הלוחמים וסיכן את חייהם באופן מיידי | המסתערבים הגיבו בירי מדויק לעבר מקור האש וניטרלו את החשוד (משטרה)

הפעילות בלוד (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות מבצעית למניעת סחיטת דמי חסות בעיר לוד, פעלו היום (שני) מסתערבי החטיבה הטקטית של מג״ב יחד עם שוטרי מחוז מרכז כנגד יעדים פליליים. במהלך הפעילות ביצעו מסתערבי מג״ב ירי מדויק לעבר חשוד שפתח לעברם באש וסיכן את חייהם.

מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הגיע לזירה ואמר: ״שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג״ב פועלים בתקופה מורכבת שבה מדינת ישראל מצויה במלחמה, אך לצד המשימות הביטחוניות ושמירה על אזרח ישראל אנחנו לא מסירים לרגע את המיקוד במאבק ב החמורה ובארגוני הפשיעה".

לדבריו, "הפעילות בלוד היא חלק ממאמץ מתמשך לפגוע בעברייני סחיטת דמי החסות שמטילים אימה על אזרחים ובעלי עסקים ובמיוחד בפשיעה בחברה הערבית. מי שיבחר לפתוח באש לעבר שוטרים ולסכן את חייהם ייתקל בתגובה נחושה ומיידית".

מפקד מחוז המרכז בזירה (צילום: דוברות המשטרה)

השר לביטחון לאומי הביע גיבוי מלא למפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, לשוטרי המחוז ולמסתערבי מג"ב שפעלו במהלך פעילות נגד עברייני פרוטקשן בלוד.

בן גביר כתב: "אני מגבה באופן מלא את מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, את שוטרי המחוז ואת מסתערבי מג״ב שפעלו בנחישות במהלך פעילות נגד עברייני פרוטקשן בלוד.

מי שיורה לעבר שוטרים ומסכן את חייהם צריך לדעת שהתשובה תהיה מיידית, נחושה וקטלנית. אני נותן גיבוי מלא ללוחמים שפעלו בדיוק כפי שמצופה מהם. כך פועלים נגד עבריינות ופרוטקשן - ביד קשה, באומץ ובאפס סובלנות".

