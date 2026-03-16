מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, חושף בריאיון ל'כיכר השבת' את מאחורי הקלעים של התיאום בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ וההטעיה המשותפת של השניים. צפו בריאיון המלא.

לדבריו: "יש פער בלתי נתפס בין מה שכותבים הפרשנים באולפנים לבין מה שקורה בחדרי חדרים", אמר סנדר. לדבריו, טראמפ ונתניהו סיכמו על מערכה עצימה של כשישה-שבעה שבועות. היעד: סיום הלחימה עד סוף חודש מרץ – קרי, לפני חג הפסח.

סנדר הסביר כי המטרה היא "לערוף את ראשי המשטר" ולשתק את בסיסי ה'בסיג'' באיראן, כדי להגיש לעם האיראני את ההזדמנות על מגש של כסף. "אחרי שנעשה את העבודה הצבאית, טראמפ ונתניהו יגידו לעם האיראני: 'עכשיו תורכם'".