כיכר השבת
מתי המלחמה תסתיים? צפו

בזמן שהם מתואמים מלא, כך נתניהו וטראמפ הטעו את העולם | צפו בריאיון

אריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, חושף בריאיון ל'כיכר השבת' את מאחורי הקלעים של התיאום המושלם בין רה"מ נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צפו (מדיני)

מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, חושף בריאיון ל'כיכר השבת' את מאחורי הקלעים של התיאום בין ראש הממשלה, , לנשיא , וההטעיה המשותפת של השניים.

לדבריו: "יש פער בלתי נתפס בין מה שכותבים הפרשנים באולפנים לבין מה שקורה בחדרי חדרים", אמר סנדר. לדבריו, טראמפ ונתניהו סיכמו על מערכה עצימה של כשישה-שבעה שבועות. היעד: סיום הלחימה עד סוף חודש מרץ – קרי, לפני חג הפסח.

סנדר הסביר כי המטרה היא "לערוף את ראשי המשטר" ולשתק את בסיסי ה'בסיג'' באיראן, כדי להגיש לעם האיראני את ההזדמנות על מגש של כסף. "אחרי שנעשה את העבודה הצבאית, טראמפ ונתניהו יגידו לעם האיראני: 'עכשיו תורכם'".

