עם פרוץ המלחמה, מצאו את עצמם עשרות אלפי ישראלים תקועים ברחבי העולם, כשהחברות הזרות מבטלות טיסות בזו אחר זו ומשאירות אותם ללא מענה. בראיון מיוחד חושף אלון לביא, ראש אגף המבצעים של אל על, את המאמץ הכביר שנעשה כדי להחזיר את כולם הביתה, ואת ההיערכות המוקדמת שאפשרה למטוסים להמריא שעות ספורות בלבד אחרי תחילת המתקפה.

"השבוע נסיים להשיב את כולם"

לביא פותח בבשורה מעודדת: "נותרו מעט מאוד אנשים. השבוע נסיים להשיב את כל הישראלים שביקשו לחזור למדינת ישראל. מדובר על עשרות אלפי אנשים שהשבנו אותם – כ-100 אלף בסך הכל דרך כלל החברות, כשעשרת אלפים מהם הגיעו בטיסות השבה ייעודיות שלנו".

לדבריו, למרות שהקדימות ניתנה ללקוחות אל על, ככל שהמבצע התקדם נפתחו המושבים גם ללקוחות של חברות זרות שנשארו חסרי אונים. "החברות הזרות עשו את המצופה מהן – ביטלו טיסות והודיעו ללקוחות 'תסתדרו בעצמכם'. אנחנו כאן כדי לתת את המענה".

ההיערכות החשאית והפיזור המהיר

פרט מפתיע שחשף לביא נוגע למוכנות המוקדמת של החברה. לדבריו, כבר בשבת בבוקר, עם הישמע האזעקה הראשונה בשעה 8:00, המערכת כבר הייתה "על הקרקע, מתודלקת ומוכנה".

"תוך שלוש שעות כבר הוצאנו את המטוס הראשון", הוא מספר. "במהלך אותה שבת פיזרנו 25 מטוסים בנמלי תעופה שונים באירופה. המטרה הייתה להוציא אותם מהטווח כדי שביום שיתאפשר להחזיר את האנשים – המטוסים יהיו בטוחים וזמינים לפעולה".

רק 20% מהפעילות: המגבלות בנתב"ג

רבים תוהים מדוע לוח הטיסות אינו חוזר לסדרו. לביא מסביר כי המגבלות של פיקוד העורף ורשות התעופה האזרחית מחמירות מאוד:

נחיתות: רק שתי תנועות (נחיתות) בשעה.המראות: הגבלה של 100 נוסעים בלבד לכל מטוס יוצא.הסיבה: ניהול סיכונים בשל המצב הביטחוני והצורך לפנות את הטרמינל במהירות במקרה של אזעקה.

"המשמעות עבורנו היא עבודה בנפח של 20% בלבד לעומת השגרה. אם הציבור מצפה לזמינות מושבים רגילה – זה פשוט לא המצב כרגע", הוא מדגיש.

מה קורה כשיש אזעקה בזמן טיסה?

אחת השאלות המטרידות את הנוסעים היא כיצד נוהגים כשיש שיגורים לעבר גוש דן בזמן שהמטוס בנחיתה. לביא מרגיע ומסביר את המושג "המתנה בים":

"המטוסים מגיעים עם רזרבות דלק גדולות. במידה ויש התראה, מגדל הפיקוח מורה למטוס לבצע מעגלי המתנה מעל הים באזור בטוח. לאחר שהאירוע מסתיים ומוודאים שאין שברי יירוט על המסלולים, המטוס נוחת בבטחה. כל התהליך לוקח בין 15 ל-20 דקות".

גם על הקרקע קיימים נהלים ברורים: אם נשמעת אזעקה בזמן העלייה למטוס (בורדינג), הנוסעים מוחזרים למרחבים מוגנים בטרמינל. במידה והמטוס כבר בדרכו למסלול ההמראה והוא קרוב לגייט – מחברים שוב את השרוול ומפנים את הנוסעים. "זה תהליך סדור, מוקפד ובטוח", מסכם לביא.