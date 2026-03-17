אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות את הציבור היא חזרת מערכת החינוך לפעילות. סגן אלוף במיל' דני כהן, מסביר פיקוד העורף, הסביר כי ההחלטה תלויה במספר פרמטרים ובהם יכולת המיגון, זמן ההתרעה והערכת המודיעין.
לדבריו, באזורים מסוימים בארץ כבר אושרה חזרה חלקית ללימודים בתנאים מוגבלים, בעיקר במקומות שבהם קיימים מרחבים מוגנים תקניים המספיקים לכלל התלמידים.
עם זאת, במרכז הארץ - כולל בני ברק - המצב מורכב יותר בשל ריבוי השיגורים. כהן הדגיש כי ההחלטות מתקבלות מדי יום בהתאם להערכת מצב.
כהן התייחס גם לתופעת הסקרנים בזירות הנפילה והזהיר מפני הסכנה. לדבריו, חלק מהטילים מתפצלים לחימושים קטנים שחלקם אינם מתפוצצים מיד. בנוסף, חלקים כבדים עלולים להמשיך ליפול מבניינים שנפגעו ולכן מדובר בסכנת נפשות ממשית.
