בזמן שישראל ממשיכה במערכה נרחבת מול ציר הרשע האיראני, ראש המל"ל לשעבר, ד"ר איל חולתא, משרטט את מפת האינטרסים המורכבת שבין ירושלים לוושינגטון. בראיון שהעניק, התייחס חולתא לסוגיות הבוערות שעל הפרק – מהדיווחים על כעסו של הנשיא טראמפ ועד לשאלה הגורלית: מה עושים עם מאגרי האורניום המועשר?

"טראמפ לא נגרר - הוא מוביל"

באשר לדיווחים על הסתייגותו של הנשיא טראמפ מהתקיפה הישראלית על שדות הגז באיראן, חולתא מבהיר כי מדובר באירוע מורכב יותר מ"כעס" גרידא. "אין ספק שהאמריקאים ידעו על התקיפה הזו, כולל הנשיא טראמפ", אומר חולתא. לטענתו, המסר של טראמפ נועד להרגיע את שוקי האנרגיה העולמיים: "הסיפור של שוק האנרגיה הוא המאלץ הגדול ביותר על קבלת ההחלטות של טראמפ בבית. הוא מנסה לשכך את עליית מחירי הנפט".

עם זאת, חולתא מדגיש כי טראמפ רואה במלחמה הזו אינטרס אישי: "הנשיא טראמפ מאמץ את המלחמה הזו לעצמו. זו החלטה שלו, הוא לא נגרר אליה. אבל כמה זמן הוא באמת נותן? זה קשור לשיקולים פוליטיים".

המרדף אחר האורניום המועשר

חולתא מציין כי מעבר לפגיעה ביכולות ייצור הטילים ובכוחות הבסיג', ישנו יעד קריטי שטרם טופל: "יש מאגר של אורניום מועשר באיראן. לסיים את המלחמה הזאת בלי שהמאגר הזה יצא מאיראן יהיה בעייתי מאוד".

כשנשאל האם הוצאת האורניום תחייב מבצע קרקעי מורכב, השיב בזהירות: "אני מעריך שיודעים מספיק (איפה הוא נמצא), וזה מבצע מורכב מאוד שנמצא בחשיבה. אם לא נצליח להוציא את האורניום, זה עלול להפוך למשהו שנצטרך לטפל בו אולי בהסכמה עם האיראנים. אי אפשר להשאיר את זה באוויר".

קרב הקרדיטים: המוכנות של 2021

חלק משמעותי מהראיון עסק במוכנות הישראלית לתקיפה באיראן. חולתא, ששירת תחת רה"מ לשעבר נפתלי בנט, טוען כי המהלכים שהתקבלו אז הם אלו שמאפשרים את הפעילות הנוכחית: "אלמלא ההשקעות הגדולות והמיקוד בתקופת הממשלה ההיא, לא בטוח שכל היכולות היו מוכנות בזמן. עד אז לא הוקצו הכספים הגדולים האלה. נתניהו מקבל החלטות כרגע, אבל גם הוא יודע שללא ההצטיידות בזמן, לא היה ניתן לפעול באותה גמישות".

"ישראל היא מדינה עצמאית"

לסיום, התייחס חולתא גם לשיח סביב התערבותו האפשרית של טראמפ בנושאים פוליטיים ומשפטיים פנים-ישראליים: "אני לא אוהב התערבויות זרות, לא של הנשיא הזה ולא של האחר. הייתי מעדיף שכל המערכת הפוליטית תגיד לנשיא טראמפ: 'אדוני הנשיא, ישראל דואגת לעצמה ומתנהלת כמדינה עצמאית'".

"ונכון לישראל לחזור למציאות שבה לא הכל פוליטי, ושגם לאנשי מקצוע יש את היכולת להגיד את דבריהם".