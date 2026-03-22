כיכר השבת
יומן מלחמה

החובש חשף בשיחה עם 'כיכר': "הילד עף מקומה רביעית - ויצא עם שריטה בלחי" | סיכום "יומן מלחמה"

המלחמה נכנסת לשבוע הרביעי - והאיומים עולים מדרגה: הנשיא טראמפ מציב 48 שעות לאיראנים, חובש "איחוד הצלה" משחזר את זירת האסון בערד ומפריך את העלילות נגד חסידי גור, והמזרחן אדי כהן מעריך: "זה לא יסתיים כל כך מהר | צפו

4תגובות

המלחמה המטלטלת את האזור נכנסת לשבוע הרביעי שלה, ובניגוד לתחזיות המוקדמות – הסוף לא נראה באופק. בפתח תוכנית "יומן מלחמה", סיכמו המגישים את השבוע החולף בצל האיומים חסרי התקדים מצד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שהבהיר לאיראנים: "48 שעות לפתיחת מצר הורמוז, או שארצות הברית תשמיד את תחנות הכוח הגדולות ב".

הנס בערד: "הילד עף מהקומה הרביעית ויצא עם שריטה"

במרכז המשדר עמדה הזירה הקשה בעיר ערד. לאחר לילה של דיווחים סותרים וחשש כבד למספר רב של הרוגים, התבררה התמונה: עשרה פצועים קשה ועשרות פצועים בדרגות שונות, לצד הרס רב של מבני מגורים.

יעקב שקול, חובש "איחוד הצלה" ותושב העיר, שחזר בשידור את רגעי האימה: "הגעתי לזירה גשומה, חשוכה ומלאה בבוץ. קיבלתי לידיים פצועים עם פגיעות חזה קשות. היינו צריכים לקבל החלטות של חיים ומוות בשניות – במי לטפל קודם".

בתוך החשיכה, שקול מספר על נס גלוי שהשאיר את כוחות ההצלה המומים: "אחד התושבים סיפר לי שהילד שלו עף מהקומה הרביעית כתוצאה מהדף הפיצוץ. האבא כבר היה בטוח שהנורא מכל קרה, אבל הילד נמצא למטה כשהוא סובל משריטה קלה בלבד בלחי. זה חסדי שמיים שאי אפשר להסביר בדרך הטבע".

האמת מאחורי המקלטים בערד: "עלילות אנטישמיות"

במהלך הראיון התייחס שקול, חסיד גור בעצמו, לטענות שהופצו ברשתות החברתיות כאילו הציבור החרדי בעיר לא נשמע להנחיות או חוסם מקלטים בפני תושבים שאינם דתיים.

"מדובר בשקרים", הבהיר שקול. "צריך להבין – לאמא עם שבעה ילדים קטנים לוקח הרבה יותר מ-2 דקות לרדת למקלט, בטח כשהם יוצאים מהאמבטיה בלי נעליים. זה לא זלזול בהנחיות, זה פער לוגיסטי בפריפריה שאין בה מספיק מיגוניות".

לגבי המקלטים, הוסיף: "אני מזמין את כולם לראות את המקלטים הכי מסודרים במזרח התיכון. יש שם קפה, תה, וסדר מופתי. הטענות על חסימת כניסה לאנשים עם כלבים או 'השתלטות' הן פרובוקציות של אנשים שבאו לייצר ציוצים בטוויטר בזמן מלחמה. בתוך המקלט כולם שווים – חסידי גור, דתיים וחילונים".

הטרגדיה בצפון והתחזית הפסימית של אדי כהן

המשדר עסק גם בנפילתו הכואבת של עופר מוסקוביץ הי"ד, רכז החקלאות של קיבוץ משגב עם, שנרצח מפגיעת טיל נ"ט. רק יומיים קודם לכן תיאר מוסקוביץ בראיון רדיופוני את התחושה של "רולטה רוסית" ביישוב הסמוך לגדר.

לסיום, התארח המזרחן ד"ר אדי כהן, שהנמיך את הציפיות לסיום מהיר של המערכה: "האיראנים לא ייכנעו בקלות. טראמפ אמנם מאיים ומבצע, אבל כדי להכניע את המשטר הזה באמת נדרש או כיבוש של טהרן או שימוש בנשק שובר שוויון. לדעתי, אנחנו נהיה בתוך המלחמה הזו גם בחג הפסח הקרוב"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
אתם מראיינים או מתראיינים. עד ש מזמינים מישהו תנו לו לדבר בלי להפסיק אותו כל 5 שניות
צדוק
3
ישר לצעוק אנטישמיות, אבל בבית כנסת הקרוב, בשכונה חרדית, רק בעלי יצא בתפילה למרחב מוגן, הרב המשיך בדרשה.. באירוע בירושלים, עשרות ילדים עומדים וצופים ביירוטים, מי שמתפנה לממד, מקבל הערות.. מי שנגזר עליי וכו
רעות
2
תוכנית רצינית מאו מעניינת ב"ה
ריקי
1
איך הילד היה בקומה רביעית לי החלון, אם ירדו למקלטים , או יצאו למדרגות די עם השקרים
אוריאל

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר