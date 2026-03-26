בעוד עיני העולם נשואות אל הבית הלבן בניסיון לפענח את צעדיו של הנשיא דונלד טראמפ, אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במכון הירושלמי למדיניות ומי שנולד וגדל בלבנון, מזהיר בשיחה עם 'כיכר השבת' מפני אופוריה. לדבריו, המציאות בשטח מורכבת בהרבה מההצהרות האופטימיות.

"האיראנים שיחקו שחמט במצרי הורמוז"

לדברי ד"ר נריה, הנשיא טראמפ, הידוע כמי שאינו צפוי, נתקל במכשול שלא חזה מראש. "טראמפ הופתע משני דברים: מהתקיפה האיראנית על השכנות הערביות, ומהמהלך של 'שח' במצרי הורמוז", מסביר נרייה.

"סגירת המצרים היא אירוע דרמטי. מדובר בנתיב שדרכו עוברים 20% מהנפט העולמי. טראמפ לא רוצה לשקוע בבוץ של אפגניסטן או וייטנאם, ולכן הוא מחפש עסקה עמומה שתאפשר לו יציאה בכבוד. אבל אם הוא יפסיק את המלחמה בלי להשתלט על 450 ק"ג של אורניום מועשר ובלי לעצור את הטילים הבליסטיים – האיראנים הם אלו שינצחו".

הקונספציה שהתנפצה בצפון

בנוגע לגזרה הלבנונית, לד"ר נריה יש ביקורת נוקבת על התפיסה הישראלית לפיה חיזבאללה הוכרע לאחר מכות הביפרים וחיסול הצמרת. "נפלנו שוב בקונספציה", הוא קובע בכאב. "חשבנו שהארגון הובס, אבל במקום המנהיגים שחוסלו הגיעו קצינים קיצוניים ורדיקליים הרבה יותר, יוצאי מלחמת האזרחים בסוריה".

על מנהיג הארגון הנוכחי, נעים קאסם, אומר נרייה: "הוא מנסה להוכיח שהוא נכנס לנעליו של נסראללה ואף עולה עליו. הוא לא פועל כלוחם לבנוני, אלא כחייל בשירותו של חמינאי. האיראנים הם אלו שמנהלים את האש מתוך בתי מלון ואזורים נוצריים בביירות, כשהם משתמשים בלבנון כמגן אנושי".

הקולות בלבנון: "תפציצו ותשחררו אותנו"

כמי שמכיר את החברה הלבנונית מבפנים, נריה מספר על זרמים תת-קרקעיים המייחלים למפלת חיזבאללה: "יש חלק ניכר בציבור הלבנוני, בעיקר בקרב הנוצרים המרונים, ששואף לכך שישראל תרסק את חיזבאללה. הם מרגישים שהארגון חונק את המדינה. תראו מה קורה עכשיו – ממשלת לבנון הורתה לשגריר האיראני לעזוב, וחיזבאללה הוא זה שמונע זאת ממנו בכוח. הם פשוט צבא כיבוש איראני".

הכבוד הערבי האבוד

לסיום, מתייחס נריה להצטרפותן האפשרית של מדינות המפרץ למערכה: "הגיע הזמן שהמדינות הערביות יצילו את הכבוד שלהן. העולם הערבי מסתכל על סעודיה, שיש לה חיל אוויר אדיר, וצוחק על כך שהם לא עושים כלום מול הפרסים. הן לא רוצות שהמלחמה תיפסק עכשיו, כי זה ינציח את הכישלון שלהן".

ד"ר נריה חתם את דבריו בנימה של תקווה זהירה לקראת חג הפסח: "אולי ניפגש בדמשק, על חומוס טוב, אחרי שהאזור יתנקה מהטרור".