במשדר מיוחד ומרתק של "יומן מלחמה" בכיכר השבת, בהגשת יוסי סרגובסקי ואלי גוטהלף, צללנו אל מוקדי הרעש המרכזיים של המלחמה. דרך ראיונות עם מומחים וקולות מהשטח, קיבלנו תמונת מצב עדכנית וחסרת פשרות על המתרחש מאחורי הקלעים באיראן, המאבק העיקש בלבנון, והחוסן הבלתי מתפשר של העורף הישראלי בצפון. להלן עיקרי הדברים מתוך הראיונות המלאים שתוכלו לראות ולהאזין להם במשדר.

המלכודת של טראמפ והמצור על מצרי הורמוז

אלוף משנה (במיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי למדיניות ומומחה לענייני המזרח התיכון, שופך אור על המהלכים הבלתי צפויים של הנשיא דונלד טראמפ מול המשטר באיראן. לדבריו, הצעות ההסכם העמומות של טראמפ הן תמרון אסטרטגי. "טראמפ הופתע משני דברים: מהתקיפה האיראנית על המדינות הערביות השכנות, וממהלך ה'שח-מט' האיראני במיצרי הורמוז, שתוקע מאות אוניות נפט ומשבש 20% מהסחר העולמי," מסביר ד"ר נריה.

רני עמרני, מנהל "רדיו רן" בפרסית, מחזק את הדברים וחושף כי הצעות השלום של טראמפ נועדו למעשה להעניק לו לגיטימציה בינלאומית לקראת צעדים צבאיים חסרי תקדים. "רואים צעד מאוד גדול שטראמפ רוצה לקחת – לכבוש איים מסביב לאיראן ולהנחית חיילים אמריקאים על הקרקע," חושף אמרני. על פי הניתוח שלו, טראמפ מציב לאיראנים תנאים שהם לעולם לא יוכלו לקבל – כמו ויתור מוחלט על מלאי האורניום והפסקת מימון ארגוני הפרוקסי – כדי להוכיח לעולם שאין פרטנר ולהצדיק את המכה הבאה.

הקונספציה של חיזבאללה: למה האש מלבנון לא פוסקת?

ד"ר נריה, יליד לבנון בעצמו, מתייחס להפתעה הישראלית מכמות האש שחיזבאללה ממשיך לייצר למרות המכות הקשות שספג. "נפלנו עוד פעם בקונספציה," הוא מודה בגילוי לב. "ההערכה בצד הישראלי הייתה שאחרי מכות הביפרים וחיסול הצמרת, הארגון הובס ומורתע. בפועל, מי שקודם בשרשרת הפיקוד הם קצינים בוגרי מלחמת האזרחים בסוריה – רדיקליים, קיצוניים ומנוסים הרבה יותר בלוחמה בשטח בנוי."

כיום, מתאר ד"ר נריה, המערכה מנוהלת ישירות על ידי קציני משמרות המהפכה האיראנים היושבים בבונקרים של חיזבאללה ומחלקים הוראות. יחד עם זאת, נריה מציין כי בתוך לבנון, ובעיקר בקרב הציבור הנוצרי-מרוני, ישנה כמיהה אמיתית לפעולה ישראלית עצימה שתרסק את האחיזה החונקת של ארגון הטרור במדינה.

החזית המקומית: כרמיאל תחת אש שתי חזיתות

בעוד המאבקים הגיאופוליטיים נמשכים, העורף הישראלי משלם מחיר יומיומי. ראש עיריית כרמיאל, משה קונינסקי, משתף במשדר במציאות המורכבת של עירו, שמתמודדת עם ירי גם מהצפון וגם ממזרח. קונינסקי מתאר אירועים דרמטיים, כמו הנס שאירע לאחרונה כשנפלה רקטה בסמוך למתחם חינוכי, והילדים ניצלו בזכות כניסה מהירה למיגונית.

קונינסקי מעביר מסר נחרץ לממשלה ומביע אכזבה מהחלטות עבר שלא סיימו את המלאכה: "הסיפור של חיזבאללה חייב להסתיים פעם אחת ולתמיד בהכרעה ברורה מוחלטת לשנים קדימה, ולא בהסדרה. הפינוי לא צריך להיות של יישובים בתוך מדינת ישראל. ממשלת ישראל אסור שתפנה יותר יהודים מהגליל – הפינוי צריך להיות בצפון, עד נהר הליטני."

חג החירות האיראני? התפוררות משמרות המהפכה

רגע לפני חג הפסח, עולה במשדר התקווה לשינוי אמיתי שייווצר מתוך העם האיראני עצמו. רני עמרני מדווח מתוך שיחותיו עם גורמים באיראן כי התמיכה במשטר בקרב העזרחים צנחה אל מתחת ל-5%. המכות שישראל הנחיתה מהאוויר, לצד חיסול צמרת ההנהגה ובראשם חמינאי, זרעו פחד אדיר בתוך כוחות דיכוי הפנים (ה"בסיג'").

"אנשי משמרות המהפכה בעצמם אומרים בחדרי חדרים שהם כבר לא רוצים את המשטר הזה, אבל הם חוששים להניח את הנשק ומחכים לראות אם העם ייצא לרחובות בהמוניו," מתאר אמרני. המסר שלו לסיום אופטימי מתמיד: הפסח הזה, במקביל למכות הצבאיות, יכול וצריך להיות חג החירות בו מיליוני איראנים יצעדו ברחובות וישתחררו מעול הדיקטטורה.