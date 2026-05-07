"המסיבה ב-2 ביוני בבריכת הסולטן היא פשוט מסיבת הניצחון שלנו" - המפיק יצחק ראשי הגיע לאולפן, צפו בראיון | צילום: צילום: כיכר השבת

אם חשבתם ש"חסידות בקלאס" הגיעו לשיא באמפי קיסריה, תחשבו שוב. הביקוש האדיר והעובדה שאלפי אנשים נשארו בחוץ בשנה שעברה, עשו את שלהם. השנה, המופע ה-15 של המותג שובר את תקרת הזכוכית ועובר ללוקיישן עוצר הנשימה של בריכת הסולטן בירושלים, עם מקום לכמעט 7,000 צופים!

בראיון מיוחד וחשוף באולפן, מספר המפיק יצחק ראשי על מה שהולך להיות הרבה מעבר לעוד אירוע מוזיקלי – זו הולכת להיות היסטוריה ישראלית.

נבחרת שטרם נראתה על במה אחת בישראל

"אתה בא כמו למסעדה – יש לך את כל הטעמים", מסביר ראשי בראיון. המופע כבר מזמן פרץ את גבולות המגזר והוא מביא אל הבמה את הפסקול הישראלי השלם.

גולת הכותרת השנה היא ללא ספק השתתפותו של עידן עמדי, גיבור ישראל שנפצע בקרבות בעזה. זו הפעם הראשונה שעמדי מתארח בפרויקט בסדר גודל כזה, והפעם הראשונה שהוא יופיע בליווי תזמורת סימפונית מלאה – "הפילהרמונית של חסידות בקלאס".

לצידו של עמדי תעלה נבחרת פסיכית שכוללת את ענקי הזמר: אברהם פריד, ישי ריבו, יצחק מאיר הלפגוט ושולם למר. על הנחיית הערב הופקדה לא אחרת מאשר ד"ר הילה קורח.

המנהל המוזיקלי יובל סטופל רוקח בימים אלו חיבורים ודואטים ש"עוד לא היו ולא נשמעו בישראל". תוסיפו לזה הפתעות ויזואליות שיינצלו את הטופוגרפיה הייחודית של ירושלים (ראשי רומז: "הרבה יותר גדול מהמסוק שהנחתנו בשנה שעברה!"), וקיבלתם מופע חסר תקדים.

לקנות כרטיס ולהציל חיים – פשוטו כמשמעו

מעבר להפקה הגרנדיוזית והנוצצת, יש לאירוע הזה מטרה מרגשת במיוחד. כל ההכנסות מהערב הזה, מהשקל הראשון, מוקדשות להצלת חיים בשיתוף מגן דוד אדום.

כל כרטיס שאתם רוכשים (המוכר גם כתרומה לפי סעיף 46) הולך ישירות לתמיכה ב-36,000 מתנדבי מד"א, לבנק הדם, לבנק חלב האם ברמלה, ולרכישת ציוד רפואי וטכנולוגי מתקדם. במילים פשוטות: אתם גם נהנים ממופע ברמה בינלאומית, וגם הופכים לשותפים פעילים במערך הצלת החיים של ישראל.

"מסיבת הניצחון שלנו"

הראיון באולפן קיבל תפנית אישית ומצמררת כשראשי שיתף על שני בניו הלוחמים בימים אלו – אחד מהם בצנחנים עמוק בתוך עזה, והשני שירת תקופה ארוכה בלבנון. מתוך אי הוודאות של המלחמה, ההפקה קיבלה החלטה נחושה, ציונית ומרגשת: אנחנו לא מבטלים, אנחנו מנצחים.

"הניצחון שלנו זה ההצלחה של האירוע, זו הפרנסה למאות האנשים שעובדים בהפקה הזו", הוא מכריז בגאווה. "המסיבה ב-2 ביוני בבריכת הסולטן היא פשוט מסיבת הניצחון שלנו".

זה הזמן שלכם להיות חלק מהיסטוריה, לתמוך בארגון הצלת חיים ולחגוג את העוצמה של עם ישראל עם המוזיקה הכי טובה שיש.

