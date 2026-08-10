עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: לראשונה אחרי עשרות שנים, השיר 'אדון הכל' שהיה משורר בערגה רבה על ידי הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זיע"א, מבוצע מחדש בהפקה מקצועית ומרגשת. הסינגל, שמגיע בדיוק ביום היארצייט הקדוש של הרבי זיע"א, מציע חוויית האזנה שמחברת בין המסורת החסידית העמוקה לבין הפקה מוזיקלית עכשווית.

את הביצוע המיוחד מובילים הזמר בנצי שטיין ובעל המנגן של חסידי ספינקא, שמעון יואל זינגר. השילוב בין שני הזמרים יוצר חוויה ווקאלית מרגשת שמעבירה את העומק והקדושה של הניגון המקורי. השיר, שהיה חלק בלתי נפרד מהאווירה הרוחנית בחצר ספינקא, זוכה כעת לחיים חדשים דרך ביצוע שמכבד את המקור ומעניק לו פנים מודרניות.

את העיבוד הקולי ביצע נותי רוטמן, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. רוטמן, שעבד עם מיטב האמנים בז'אנר החסידי, יצר סאונד שמחבר בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה מודרנית ומקצועית. את הליווי המוזיקלי מעשירה מקהלת קאפלה, שמעניקה לשיר את העומק והרגש המיוחדים של המסורת החסידית.

תוספת מיוחדת לסינגל היא מקהלת הילדים 'אידיש נחת', שמעניקה לשיר נופך של תמימות וטהרה. הילדים, ששרים בקולות צלולים ומרגשים, מוסיפים שכבה נוספת של רגש ליצירה. את הליווי האינסטרומנטלי מעשיר אברהם בלטי על הקלרינט, שמעניק לשיר את הצליל האותנטי של המוזיקה החסידית.

הפרויקט כולל גם עבודת גרפיקה ועיצוב מרשימה של זעירא, והנפשה של זאבי הלר, שיחד יוצרים חוויה ויזואלית שמשלימה את החוויה המוזיקלית. העיצוב הגרפי משקף את הקדושה והעומק של השיר, ומעניק לפרויקט מעטפת ויזואלית ראויה.

הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זיע"א, שהיארצייט שלו חל היום, היה ידוע כאחד מגדולי החסידות, שהשפיע על דורות שלמים של חסידים. הניגון 'אדון הכל', שהיה חביב עליו במיוחד, משקף את העומק הרוחני והערגה לבורא עולם שאפיינו את דרכו. הביצוע המחודש מהווה הזדמנות לחזק את הקשר עם המורשת הרוחנית של הרבי זיע"א, ולהעביר את המסר שלו לדור הצעיר.