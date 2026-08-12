עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: אהרן בירק ושמחה ליינר משיקים את הסינגל 'מי אדיר (עבדך)' - שילוב ייחודי שמפגיש את הלחן האהוב של 'עבדך' מאת יעקב רוזנבלום עם המילים הנצחיות של 'מי אדיר'. הביצוע החדש, שמגיע בעיבוד מוזיקלי עשיר ומרגש, מעניק משמעות חדשה ללחן המוכר - תפילה מעומק הלב עבור החתן והכלה בתחילת חייהם המשותפים.

בניגוד לביצועים המסורתיים של 'מי אדיר' שנשמעים בחתונות, השיר הזה בוחר בגישה מוזיקלית שונה לחלוטין. הלחן של יעקב רוזנבלום, שהתפרסם במקור עם המילים 'עבדך', זוכה כעת לחיים חדשים דרך השילוב עם הטקסט המיוחד של 'מי אדיר'. המפגש בין הלחן המוכר לבין המילים המסורתיות יוצר חוויה מוזיקלית שמחברת בין הישן לחדש, בין המסורת לבין הפקה עכשווית.

השילוב של אהרן בירק ושמחה ליינר מעניק לסינגל עומק ווקאלי מיוחד. שני הזמרים, שכל אחד מהם ידוע בסגנון הייחודי שלו, יוצרים יחד הרמוניה מרגשת שמעבירה את המסר של השיר - תפילה עבור החתן והכלה. הביצוע המשותף מדגיש את העוצמה של המילים 'מי אדיר', שמבטאות את הכמיהה לברכה ולשמחה בתחילת הדרך המשותפת.

העיבוד המוזיקלי של הסינגל משלב אלמנטים מסורתיים עם הפקה מודרנית ומקצועית. הלחן של רוזנבלום, שהפך לאחד הניגונים המזוהים ביותר בז'אנר החסידי, מקבל מעטפת צלילית עשירה שמכבדת את המקור ומעניקה לו פנים חדשות. העיבוד מדגיש את היופי של המילים 'מי אדיר' ומעניק להן ביטוי מוזיקלי שמתאים במיוחד לאווירה של חתונות ושמחות.

הסינגל מגיע בתזמון מושלם לעונת החתונות, ומציע חלופה מרעננת לביצועים המסורתיים של 'מי אדיר'. השילוב בין הלחן המוכר של 'עבדך' לבין המילים המיוחדות יוצר חוויית האזנה שמתאימה במיוחד לרגעים המרגשים של החופה והשמחה. התפילה שבליבת השיר - 'מי אדיר על הכל, מי ברוך על הכל, מי גדול על הכל, יברך את החתן ואת הכלה' - מקבלת ביטוי מוזיקלי שנוגע ישר ללב.

בירק וליינר, שכל אחד מהם תרם בשנים האחרונות יצירות מרגשות לעולם המוזיקה החסידית, מצטרפים במיזם הזה ליוצרים רבים שבוחרים להעניק ללחנים מוכרים פנים חדשות. המגמה של שילוב מילים חדשות עם לחנים אהובים הפכה בשנים האחרונות לנפוצה בז'אנר, כפי שניתן לראות גם בביצועים חדשניים של זמרים אחרים.

הסינגל 'מי אדיר (עבדך)' מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמלוות את עם ישראל בשמחות ובחגיגות. הביצוע המיוחד של בירק וליינר מעניק לשיר נופך של חידוש תוך שמירה על העומק הרוחני והמסורתי של המילים והלחן.