מי שמסתובב בשנים האחרונות בשמחות ובאירועים בבית שמש ומחוצה לה, פשוט לא יכול לפספס את עקיבאלע בלום - האיש שערב אחרי ערב דואג להרים את הרחבה באוויר. כעת, לרגל שמחת החתונה שלו שמשתלבת עם הכנסת ספר תורה שנכתב לזכותו, חבריו מהבמות החליטו שהגיע הזמן לשמח אותו בחזרה ומשחררים סינגל חגיגי ומלא אנרגיה בשם 'חתן תורה'.

הפרויקט המיוחד מגייס נבחרת של אמנים שמופיעים עם בלום בשגרה: אהרלע סאמעט, אושי פרוש, יואלי דווידוביץ, מוטי גולדמן ומיילעך פויגל. השילוב בין הקולות והאנרגיה יוצר חוויה מוזיקלית חגיגית שמשקפת את השמחה והחיבור בין האמנים למשמח הרחבות. הבחירה בשם 'חתן תורה' משלבת את שתי השמחות - החתונה והכנסת ספר התורה - לפרויקט אחד מרגש.

את הלחן יצר המלחין הצעיר אברימי שיף, שגם מבצע חלק מהשיר. שיף, שזכה לחשיפה בעולם המוזיקה החסידית בזכות יצירותיו המקוריות, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ואנרגטית המתאימה לאווירת השמחה. אל הפרויקט מצטרף גם סנדי שטיינר, שכתב מילים באידיש ומשתתף בביצוע, תוך שמירה על העומק החסידי והמסורתי של היצירה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל שלוימי לוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית מושקעת המשלבת בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית. את המיקס ביצע יונתן בלוי, שהעניק לשיר צליל מקצועי ומלוטש. ההקלטות בוצעו במספר אולפנים - אולפני שלוימי לוי, יונתן בלוי, אוברטון ומנחם ברנשטיין - תוך שמירה על איכות הקלטה גבוהה.

הפרויקט כולל גם קליפ מונפש שעיצב שמוליק אייזנבאך, המעניק לשיר ממד ויזואלי נוסף. את יחסי הציבור והתקשורת מוביל ישראל רוזן, שדואג להפצת הפרויקט המיוחד לקהל הרחב. השילוב בין כל הגורמים יצר פרויקט מושקע שמשקף את הכבוד והאהבה שחבריו של בלום רוחשים לו.