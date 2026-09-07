בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: הזמר אלמוג חליבה משיק סינגל חדש ומרגש במיוחד - 'רק אליך'. השיר, שמגיע בדיוק לקראת תחילת אמירת הסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה פנימית עם מעטפת צלילית עוצמתית.

הסינגל מתאר רגע פשוט אך עמוק - רגע שבו אין צורך בהרבה מילים, רק בזעקה אמיתית מעומק הלב. כפי שמתואר: 'פשוט מרימים את הראש וצועקים מעומק הלב - רק אליך'. המילים הפשוטות הללו משקפות את הרוח שמנחה את היצירה - רצון אמיתי לחיבור ישיר ובלתי אמצעי לבורא עולם, ללא עיטורים מיותרים.

הבחירה בשם 'רק אליך' אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר, רגעים של התבוננות פנימית והתעוררות רוחנית. חליבה מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה, תוך יצירת אווירה שמתאימה לימי הרחמים והסליחות. השיר מוגדר כ'משאפ סליחות מרגש ועוצמתי שנכנס ישר לנשמה', והוא מצטרף לשורה ארוכה של שירים חדשים שיצאו לאור בתקופה זו.

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השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה שהמתין ארבע שנים במגירה, אברהם יהודה ניימן הוציא מחרוזת שירים מרגשת הכוללת שישה ביצועים מקוריים, ושרולי קלצקין ומנחם ברנשטיין השיקו דואט חדש בשם 'שטייטס אויף צו סליחות'.

הסינגל של חליבה מתאפיין בפשטות ובעוצמה גם יחד - שילוב שמאפשר לו להיכנס ישירות ללב המאזין. בתקופה שבה עולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, 'רק אליך' מציע גישה ישירה ובלתי אמצעית לתפילה ולהתעוררות הרוחנית שמאפיינת את התקופה.