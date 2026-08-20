עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: המוזיקאי, הזמר והיוצר אריאל קנדאבי משיק את הסינגל החדש 'שבת בין העלים' - מסע מוזיקלי קטן אל המקום שבו הטבע, האדם והשבת נפגשים. הפרויקט, שמגיע כחלק מדרכו של קנדאבי אל אלבום הביכורים, משלב הפקה מוזיקלית מקורית עם מסר עמוק על קדושה שמסתתרת גם בין העלים.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בשיתוף פעולה עם מלחינים חיצוניים, 'שבת בין העלים' הוא פרי יצירה משותפת של קנדאבי ומור דהרי. השניים חתומים יחד על המילים והלחן, כשהם מעניקים ליצירה חזון אישי ועמוק. המילים מזמינות את המאזין לעצור לרגע, לנשום עמוק, ולהרגיש איך גם בין העלים מסתתרת קדושה - כמו העץ שבגן שמחזק שורשים וממתין לשבת.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע קנדאבי בעצמו, תוך שמירה על הסגנון הייחודי שלו המשלב בין מוסיקת ג'אז לגוספל ומביא אותם אל המוסיקה המזרחית. קנדאבי, בוגר בית הספר 'רימון' ויוצא להקה צבאית, מוכר כמי שחתום על הלחן של הלהיט 'נשבע לך כאן' של אייל גולן, והוא ממשיך לסלול את דרכו כיוצר מבוקש בעולם המוזיקה.

המסר המרכזי של השיר מתבטא במילים: 'שבת... כמה טוב שבאת'. הביטוי הפשוט והעמוק מזכיר לנו שהשבת אינה רק יום במרוצת השבוע, אלא רגע של חיבור אמיתי - כמו בת קול שמגיעה ואומרת שכמה טוב שהיא כאן. הלחן נושא בתוכו את התחושה הזו של המתנה והכמיהה, תוך שמירה על נגישות מוזיקלית שמדברת אל כל מאזין.

קנדאבי ממשיך במקביל להופיע בארץ ובעולם - באיים הקריביים, ברחבי אירופה, בניו-יורק ובמקומות נוספים, כזמר חזן ופייטן. הוא מביא עימו סגנון ייחודי שמשלב השפעות מוזיקליות מגוונות, וכותב, מלחין, מעבד ומפיק לאמנים מהשורה הראשונה. בנוסף, הוא מופיע לצידו של ענק הזמר החסידי אברהם פריד בהופעותיו בישראל.

הסינגל 'שבת בין העלים' מצטרף לשורה של יצירות מרגשות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כשכל אחת מביאה מסר ייחודי משלה. קנדאבי בחר להתמקד בחיבור בין הטבע לרוחניות, בין הפשטות של העלים לעומק של השבת, ויצר יצירה שמזמינה את המאזין למסע פנימי קטן אך משמעותי.

הסינגל מתאים במיוחד לימי השבוע שלפני השבת, כשהלב כבר מתחיל להתכונן לקדושה המיוחדת. המילים והלחן מזכירים לנו שגם בטבע, גם בין העלים, יש המתנה לשבת - וגם הלב שלנו רק מחכה לרגע שבו תבוא בת קול ותאמר: 'שבת... כמה טוב שבאת'.