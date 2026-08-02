'מודים בכל יום' מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: המלחין והזמר אריה קרלינסקי משחרר סינגל חדש ומרגש בשם 'מודים בכל יום', יצירה שנולדה מתוך רגשי תודה עמוקים על החסד והטוב. הסינגל יוצא לאור ימים ספורים בלבד לפני בר המצווה לבנו הבכור של קרלינסקי, ומהווה ביטוי אישי ומרגש להכרת הטוב לבורא עולם.

הלחן החדש מצטרף לשורת יצירותיו האהובות של קרלינסקי, אך מביא איתו רוח רעננה ואנרגיה מיוחדת של הודיה. זהו מנון שמזכיר לכל אחד מאיתנו לעצור לרגע, להרים את הראש מהשגרה היומיומית, ולהודות על כל יום ויום שניתן לנו מאת השם יתברך. השילוב בין התזמון האישי - בר המצווה לבן הבכור - לבין המסר האוניברסלי של הכרת הטוב, הופך את השיר לחוויה מרגשת במיוחד. יצירה משפחתית עם מסר עמוק שימי ליפשיץ ומוטי ויזל בחידוש עוצמתי ללחן קרליבך מלך הלפגוט | 15:25 את המילים לסינגל לקח קרלינסקי מברכת המזון, מקור עתיק יומין שמלווה את עם ישראל דור אחר דור. הבחירה במילים מתוך ברכת המזון אינה מקרית - מדובר בטקסט שכל יהודי מכיר, שכל משפחה שרה יחד סביב שולחן השבת, ושמעניק לשיר היכרות מיידית לצד עומק רוחני. קרלינסקי, שידוע כמלחין ויוצר מוכשר, הצליח להעניק ללחן אופי סוחף ומרגש שמתאים לרגע המיוחד בחייו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע מוישי כהנא, אחד המעבדים המבוקשים בעולם המוזיקה החסידית. כהנא, שעבד עם אמנים רבים ויצר עיבודים לעשרות שירים מצליחים, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין חום מסורתי לבין תחכום מוזיקלי עדכני. ההפקה שומרת על האותנטיות של המסר תוך שהיא מעניקה לשיר נגישות מוזיקלית שמתאימה לקהל הרחב.

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מנון הודיה לכל יום

בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בשמחה חיצונית או באירועים מיוחדים, 'מודים בכל יום' בוחר להתמקד בהכרת הטוב היומיומית. השיר מזכיר לנו שאין צורך לחכות לניסים גדולים או לאירועים חגיגיים כדי להודות - כל יום הוא מתנה, כל רגע הוא הזדמנות להכיר טובה. המסר הזה, שמגיע מלבו של אב שעומד לפני בר המצווה לבנו, נוגע בנקודה עמוקה בלב כל מאזין.

הסינגל מתאים במיוחד לשבתות ולאירועי משפחה, אך גם להאזנה אישית בימי חול. הלחן הסוחף והמילים המוכרות יוצרים חוויה שמחברת בין דורות - סבא וסבתא ישירו אותו יחד עם הנכדים, הורים יזמרו אותו עם ילדיהם. זהו בדיוק סוג השירים שקרלינסקי יודע ליצור - שירים שנכנסים ללב ונשארים שם.

עם השקת הסינגל, קרלינסקי מצטרף לשורה של זמרים ומלחינים שבחרו לשתף את הקהל ברגעים אישיים ומשמעותיים מחייהם. הבחירה לשחרר את השיר דווקא כעת, לקראת בר המצווה לבנו, מעניקה לו משמעות נוספת ומזכירה לכולנו את החשיבות של הכרת הטוב בכל שלב בחיים.