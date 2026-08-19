אבירם שוקרון (37), פתח תקוואי שכבר הספיק להוציא שלושה שירים בעבר, משיק את 'אף פעם לא לבד' - סינגל קצבי, קליט ותוסס שכבר מסתמן כלהיט סוף הקיץ התורן. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הרחמים, משלב קצב סוחף עם מסר עמוק על אמונה והשגחה פרטית.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בשיתוף פעולה עם מלחינים ומפיקים חיצוניים, 'אף פעם לא לבד' הוא פרי יצירתו המלאה של שוקרון. היוצר חתום על המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית - גישה שמאפשרת לו להעניק ליצירה את החזון המלא שלו. כידוע, שוקרון ממשיך את הקו המוכר שלו ומבטא את החיפוש המתמיד אחר אמונה אמיתית והשגחה פרטית, בתוך מירוץ החיים והאתגרים שבדרך.

המילים המרכזיות של הפזמון מבטאות את המסר העמוק של השיר: 'אני אף פעם לא לבד באמת, מה ששלך יבוא, העיקר זה לתת'. הטקסט מזמין את המאזין לזהות את הסימנים הקטנים שמלווים אותנו בכל צעד, גם כשהדרך לא פשוטה. המנגינה הקצבית והקליטה נדבקת מההאזנה הראשונה, תוך שמירה על העומק הרוחני והמסר החיזוק.

השיר מצטרף לשורה של יצירות שהוציא שוקרון בדרכו אל אלבום הבכורה שלו 'היום לפני מחר'. הפתח תקוואי, שגדל על ברכי המוזיקה היהודית, בחר ליצור מוזיקה שמדברת אל הלב ומחזקת את האמונה, תוך שימוש בסאונד עכשווי ונגיש. הגישה העצמאית שלו - כתיבה, הלחנה, עיבוד והפקה - מעניקה לכל שיר את החותם האישי והאותנטי שלו.

הסינגל מלווה בקליפ מרהיב שצולם ברחבי בני ברק בעדשתו של לוי קדם. בקליפ מתועד אבירם כשהוא מחפש ומוצא את אותם סימנים קטנים שמלווים אותנו בחיים - בדרך להבנה שהוא אף פעם לא לבד. הצילומים ברחובות בני ברק מעניקים לקליפ אותנטיות ותחושה של קרבה לקהל החרדי, תוך שמירה על האסתטיקה המודרנית.

בין הזמנים הסתיים, אלול כבר בפתח, והשמחה שמתלווה לחודשי החגים תיכף תפרוץ ותאזן את חרדת יום הדין. מי שרוצה למשוך עוד קצת מהשמחה, הקצביות והתוססות של הימים החמים והימים הנוראים, מוזמן לשים אוזן לחדש של אבירם. הסינגל מתאים במיוחד לתקופה זו - בין אם ברכב, באוזניות או בשמחות המשפחה, השיר מזכיר לנו שאנחנו תמיד מלווים בהשגחה עליונה.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מרגשות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית לקראת ימי הרחמים. בעוד אמנים אחרים בוחרים בעיבודים מסורתיים יותר לפיוטי הסליחות, שוקרון מעניק זווית מוזיקלית רעננה ומפתיעה - שילוב של קצב מודרני עם מסר עתיק של אמונה. הגישה הזו מדברת במיוחד אל הדור הצעיר, שמחפש חיבור אמיתי לערכים דרך שפה מוזיקלית עכשווית.