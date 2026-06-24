לפעמים מוזיקה היא הרבה מעבר לצלילים; היא שפה של געגוע. שנה לאחר פטירתו של המוזיקאי והחלילן האגדי אבי פיאמנטה ז"ל, מגיש המעבד והיוצר אחיה כהן יצירה חדשה וסוחפת בשם "ניגון אברהם". הניגון, שיוצא סמוך ליום היארצייט (ח' בתמוז), נושא עמו סיפור מרגש של סגירת מעגל עבור כהן, שכבר בעבר הקדיש את "יוסף ניגון" לזכרו של יוסי פיאמנטה ז"ל.

נולד במוצאי שבת של כאב

הסיפור מאחורי היצירה אינטימי ומרגש במיוחד: כהן מספר כי הלחן פרץ ממנו במוצאי השבת שבה הגיעה הבשורה המרה על פטירתו של אבי. הניגון נכתב בהשראת המוזיקה פורצת הדרך של פיאמנטה, והוא מהווה הוקרה לנשמתו המיוחדת.

התופעה הוויראלית שכבשה את הרשת מה שהחל כשיר זיכרון, הפך עוד לפני צאתו הרשמי לתופעת רשת חובקת עולם. החלק השלישי של השיר, הידוע במורכבותו המוזיקלית הגבוהה, הפך ל"אתגר רשת" מסקרן. אחיה כהן שיתף את עוקביו והזמין נגנים מכל העולם לנסות ולבצע את הקטע המאתגר.

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התגובה הייתה חסרת תקדים:

מאות פניות: נגנים ביקשו את התווים כדי להתמודד עם האתגר.

נגנים ביקשו את התווים כדי להתמודד עם האתגר. ביצועים חיים: הקטע החל להישמע בחתונות ובאירועים שונים.

הקטע החל להישמע בחתונות ובאירועים שונים. מפגן הוקרה עולמי: עשרות סרטוני ביצוע מנגנים מרחבי העולם הגיעו למערכת.

כדי להפוך את היצירה למפגן הוקרה חי ונושם, בחר כהן לשלב עשרות מהביצועים שנשלחו אליו ישירות בתוך הקליפ הרשמי, כך שהשיר הופך למעשה לחיבור בין נגנים מכל קצוות תבל לזכרו של האמן שהיווה השראה לכולם.

אחיה כהן: "ניגון מלא נשמה" "ניגון אברהם" הוא לא רק מחווה מוזיקלית, אלא פסיפס של רגשות וצלילים שמשלב מסורת וחדשנות, געגוע ושמחה. ביום היארצייט של אבי פיאמנטה, היצירה הזו מזכירה לנו כיצד מוזיקה יכולה לגשר על פערים ולהפוך אובדן אישי לחגיגה של רוח ויצירה שתישאר כאן עוד שנים רבות.