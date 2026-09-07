אברהם יהודה ניימן בהפתעה מרגשת: מחרוזת סליחות שתפתח את הלב

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: הזמר אברהם יהודה ניימן משיק מחרוזת שירים מרגשת במיוחד לקראת ימי הרחמים והסליחות. הפרויקט, שנולד מתוך חיבור עמוק לתקופה הרוחנית הזו, מציע חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המשלבת ניגונים אהובים עם מעטפת צלילית עשירה.

כפי שמסר ניימן: 'הימים האלו מביאים איתם ניגונים של תשובה, כיסופים ותקווה להתחלה חדשה. אספתי במחרוזת אחת כמה מהשירים שהכי מרגשים אותי, במטרה לפתוח את הלב ולהכניס את כולנו לאווירה המרוממת של הימים הנוראים'. המילים הללו משקפות את הרוח שמנחה את היצירה - רצון אמיתי לחבר את הציבור לעומק הרוחני של התקופה.

המחרוזת כולה שישה שירים מרגשים שבוצעו במקור על ידי זמרים מובילים בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בין השירים: 'עננו' ו'כרחם אב על בנים' של דודי קאליש, 'פנה אלי' של ר' שמשון ניימאן, 'יהיו לרצון' של ר' משה יחזקי' וויס, 'אולי יחוס' של ר' פנחס מרדכי (פינקי) ועבער, ו'השיבנו' של חנן בן ארי. הבחירה בשירים אלו אינה מקרית - כל אחד מהם מבטא היבט אחר של הכיסופים והתפילה לקראת הימים הנוראים.

את ההפקה המוזיקלית הוביל שימי מנדל, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית מושקעת ומרגשת. העיבוד בוצע על ידי מנחם ברנשטיין ושימי מנדל, שהצליחו ליצור שילוב הרמוני בין השירים השונים תוך שמירה על העומק הרוחני של כל אחד מהם. הגיטרות בוצעו בידיו של נועם חרגול, שהעניק למחרוזת נגיעה מוזיקלית מיוחדת.

קובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת חדשה לימים הנוראים מלך הלפגוט | 16:50

ההקלטות בוצעו על ידי מנחם ברנשטיין, והמיקס הסופי הופק בידיו של יענקי כהן, שהעניק למחרוזת צליל מקצועי ומלוטש. יחסי הציבור של הפרויקט מנוהלים על ידי קונטרול, שדואג להביא את המחרוזת לקהל הרחב.

המחרוזת מצטרפת לשורה של פרויקטים מוזיקליים שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת ימי הסליחות והימים הנוראים. בין היתר, צביקי לוין וזאנוויל ווינברגר השיקו מחרוזת 'הבן יקיר לי' עם מקהלת נרננה, והיוצרים והרב רונן שאולוב הוציאו את 'לא תשאיר אותי לבד' - כולם במטרה לפתוח את הלב ולהכין את הציבור לתקופה המיוחדת הזו.