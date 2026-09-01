בערל פיידן בסינגל חדש לאלול: 'היום' - מילות תפילה בלחן סוחף

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת: הזמר בערל פיידן משיק סינגל חדש ומרגש - 'היום'. השיר, שנולד מתוך רצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית מיוחדת בתקופה זו של ימי הרחמים, מציע שילוב ייחודי בין מילות התפילה של הימים הנוראים לבין לחן סוחף ומרומם.

פיידן, שזכה לתהודה רבה בשנה האחרונה עם אלבום הבכורה שלו 'חגיגה', ממשיך לבסס את מעמדו כאחד מזמרי הדור החדש והבולטים בארצות הברית. כעת, עם כניסתו לאווירת חודש אלול, הוא בחר להעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת בין הרגש הרוחני לבין המוזיקה העכשווית.

את הלחן המרגש יצר אלחנן אלחדד, שהצליח ליצור מנגינה שנוגעת ללב ומעבירה את העומק הרוחני של מילות התפילה. הבחירה במילים מתוך תפילות הימים הנוראים אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, ופיידן מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד שמואל כהן, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והלחן. כהן, שידוע ביכולתו ליצור הפקות מוזיקליות איכוtiות, הצליח גם הפעם להעניק לשיר את האיזון המושלם בין מסורת לחדשנות.

הסינגל מגיע בתזמון מושלם, כשעם ישראל נמצא בעיצומם של ימי הסליחות וההכנות לימים הנוראים. השילוב בין קולו המרגש של פיידן, הלחן הסוחף של אלחדד והעיבוד המקצועי של כהן יוצר חוויה מוזיקלית שמלווה את המאזינים בדרכם הרוחנית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.