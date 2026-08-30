עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: הזמר בצלאל שמיר משיק את הסינגל החדש 'הנשמה מרגישה' - שיר אמוני בסגנון פופ ים-תיכוני שנכתב והולחן על ידו יחד עם יאיר אדלר. הפרויקט, שמגיע לאחר שהשירים המקוריים, הקאברים והמחרוזות של שמיר זכו לאלפי צפיות ואהבת הקהל, מציע מסר עמוק על המסע הפנימי של האדם ועל הבחירה להמשיך בדרך של אמונה וטוב.

בניגוד לסינגלים רבים שמציגים מסר חד-ממדי, 'הנשמה מרגישה' נוגע בנקודה עמוקה של התמודדות פנימית. השיר עוסק במסע הרוחני שכל אחד מאיתנו עובר, ברגעי הספק והאתגרים שבדרך, ובידיעה הפנימית שגם כשהדרך קשה - הנשמה יודעת לאן הלב צריך ללכת. המסר הפשוט אך עוצמתי מדבר אל כל אחד ואחד: גם ברגעי התמודדות, הבחירה בטוב ובאמונה היא הדרך הנכונה.

את המילים והלחן יצרו בצלאל שמיר ויאיר אדלר במשותף, כשהשילוב בין שני היוצרים הללו מעניק לשיר עומק רגשי ומוזיקלי מיוחד. העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים על ידי אליה נתנאלי, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת בסגנון פופ ים-תיכוני עכשווי. על הגיטרות והכלים האתניים ניגן נועם בורג מחרגול, שהוסיף שכבה נוספת של עומק ואותנטיות למוזיקה. את המיקס והמאסטר ביצע אליה נתנאלי, בעוד שעיצוב העטיפה וקליפ המילים נחתמו על ידי סטודיו ירין אלוש, והצילום בוצע על ידי יאיר באבאי.

בצלאל שמיר ממשיך לגבש את הקו המוזיקלי הייחודי שלו, בשילוב בין מוזיקה מזרחית עכשווית, תוכן יהודי וקול אישי. הבחירה בסגנון הפופ הים-תיכוני מעניקה לשיר נגישות רחבה, תוך שמירה על העומק הרוחני והמסר האמוני. 'הנשמה מרגישה' הוא המשך טבעי למסע המוזיקלי של שמיר, שזכה עד כה לאהדה רבה בקרב הציבור הרחב.