10 10 0:00 / 5:10

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת חודש אלול: החזן חגי ימיני משיק את הלחן האהוב 'הנשמה לך והגוף פועלך' - ביצוע מרגש ללחנו הנפלא של ר' שלמה קרליבך זצ"ל למילים האלמותיות מתוך תפילת הסליחות. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לימי הרחמים, מביא מסר עמוק של התעוררות רוחנית וחיבור לימי הדין.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בתהליך הפקה ממושך, הלחן הזה מלווה את ימיני שנים רבות כבר מימי הישיבה. במשך כל השנים שכיהן כחזן בבתי כנסת שונים בימי הרחמים והסליחות, התגבש לו אילתור מיוחד על הנוסח המקורי של קרליבך - אילתור שהפך עם הזמן לקבוע ולחלק בלתי נפרד מהביצוע. כעת, לאחר שנים של התפתחות מוזיקלית טבעית, הוא בחר להעניק לקהל את הגרסה המושלמת של הלחן הזה. המילים 'הנשמה לך והגוף פועלך חוסה על עמלך' לקוחות מתוך תפילת הסליחות, ונושאות בתוכן תחינה עמוקה לפני הקדוש ברוך הוא. הפסוק מבטא את ההכרה שהנשמה והגוף כאחד שייכים לבורא, ומזכיר לנו שעלינו לבקש רחמים על עמלנו בעולם הזה. הלחן של קרליבך זצ"ל, שידוע ביכולתו לחדור ללב ולעורר רגשות עמוקים, מקבל כאן ביטוי חדש דרך הביצוע המיוחד של ימיני. הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגל 'מרחם' של יענקי דסקל ולסינגל 'שובו אלי' של יהודה גרין, גם ימיני בחר להעניק לקהל יצירה שמתאימה לאווירה המיוחדת של התקופה. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים - ימיני עם החיבור העמוק ללחני קרליבך, דסקל עם העוצמה והמקהלות, וגרין עם הקצב והאנרגיה.

את העיבוד המוזיקלי והנגינה ביצע שלמה שנאל, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין מסורת לחדשנות. שנאל, המוכר כמעבד ומוזיקאי מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, הצליח להעניק ללחן המקורי של קרליבך נשמה חדשה מבלי לפגוע באותנטיות שלו. העיבוד שומר על הטעם המקורי, תוך הוספת שכבות מוזיקליות עדכניות שמדברות אל הקהל של היום.

הפרויקט הוקלט באולפנו של החזן אברהם פיינטוך בירושלים עיר הקודש תותב"א. פיינטוך, שידוע כחזן ומוזיקאי מוערך, העניק לפרויקט את האווירה המיוחדת של ירושלים והקדושה שבה. ההקלטה באולפן ירושלמי מעניקה לסינגל את הניחוח המיוחד של העיר הקדושה, ומחברת את המאזין לאווירת אלול מקרבת ומבקשת.

הסינגל מזמין את המאזינים להיכנס לאווירת אלול דרך צלילי 'הנשמה לך' - לחן שמשלב בין הכמיהה לרחמים לבין השמחה שבידיעה שהקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילותינו. הביצוע של ימיני, שמשלב את הניסיון של שנים עם האילתור המיוחד שהתגבש לו, מעניק ללחן הישן ביטוי חדש ורלוונטי לדור של היום.