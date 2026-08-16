עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט אישי ומרגש במיוחד: הזמר חיים גרין משיק מיני-אלבום (EP) חדש הנושא את השם "בר המצווה של שרולי", לכבוד שמחת בר המצווה של בנו. האלבום, שכולל שני שירים חדשים, משלב בצורה מושלמת בין רגעי קודש ותפילה עמוקה לבין שמחה מתפרצת כמיטב המסורת החסידית.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שאמנים חרדים יצרו לכבוד אירועי משפחה משמעותיים. בדומה לאריה שפילמן שהשיק לאחרונה את הסינגל "חיים שיש" לכבוד חתונת בנו, גם גרין בחר להעניק לרגע המיוחד הזה ביטוי מוזיקלי שישמר את הזיכרון לדורות.

דואט אבות ובנים נדיר

גולת הכותרת של הפרויקט היא ללא ספק השיר "חיים ארוכים" - דואט אב-בן מרגש שמארח את קולו הזך והטהור של חתן בר המצווה בעצמו, שרולי גרין. מילות השיר לקוחות מתוך תפילת "ומשפע מצוות תפילין", אותה נושא כל יהודי מדי בוקר מיד לפני עטיפת הטלית והנחת התפילין הקדושות.

תפילה זו היא זעקה ובקשה עמוקה מהשם יתברך, שקדושת מצוות התפילין תשפיע על האדם שפע של קדושה, טהרה ודבקות. הניגון המרגש מבטא את משאלת לבם המשותפת של האב ובנו לזכות לחיים ארוכים, נעלים ומקודשים, מתוך מחשבות טהורות וחיבור נצחי להשם. המילים "משפע מצוות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ויניחנו לעבוד את השם כאשר עם לבבנו" מקבלות ביטוי מוזיקלי נוגע ללב.

השיר כולל גם קטעים ביידיש, שמעניקים לו אותנטיות חסידית מיוחדת: "ווען איך לייג יעצט תפילין די ערשטע מאָל, בעט איך באַשעפער אַז אַלעמאָל איך זאל קענען די גאַנצע לעבן נאָר צו דיר שטרעבן". הדואט יוצר רגע נשגב שמחבר בין הדורות ומעביר מסר של המשכיות והעברת המסורת.

חידוש לסיום הפשטל

מיד לאחר האווירה המרוממת וההתכנסות של השיר הראשון, מציג גרין את הרצועה השנייה והקצבית של האלבום - "על ישראל". כל אב יהודי מכיר את הרגע המיוחד והמרטיט שבו הבן עומד בפני קהל החוגגים ונושא את ה'פשטל' (דרשת בר המצווה) המסורתי שלו.

באופן קלאסי, ברגע שהילד מסיים את דברי התורה, הקהל כולו פורץ בשירה אדירה של השיר המוכר "וראה בנים לבניך". אך הפעם, גרין החליט לרענן את השמחה ולהעניק לרגע השיא הזה פסקול חדש לחלוטין. האב הגאה הלחין ניגון מקורי, אנרגטי ומקפיץ, שנכתב במיוחד עבור הרגעים המאושרים הללו.

עם קצב סוחף ועיבוד מודרני ותוסס, "על ישראל" מעלה את רף האנרגיה באולם ומבטיח להפוך את סיום הדרשה להתפרצות ספונטנית ובלתי נשכחת של שמחה, ריקודים ואהבת ישראל. המילים "וראה בנים לבניך שלום על ישראל" מקבלות פנים חדשות ומרעננות.

צוות מקצועי מאחורי הפרויקט

את הלחנים יצר חיים גרין בעצמו, והביצועים כוללים את גרין ובנו שרולי. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי שרולי מנדלסון, מפיק מוזיקלי מוערך בעולם המוזיקה החסידית. עיצוב העטיפה נעשה על ידי ברוך וואלדרסקי, שיצר מעטפת ויזואלית המתאימה לאופי המיוחד של הפרויקט.

הפרויקט מצטרף למגמה הולכת וגוברת בעולם המוזיקה החסידית, שבה אמנים יוצרים תכנים מוזיקליים אישיים לכבוד אירועי משפחה. בדומה לפרויקטים של אריה שפילמן ואברהם טייב, גם גרין בחר להעניק לשמחה המשפחתית ביטוי מוזיקלי שישמר את הזיכרון ויעביר מסרים רוחניים עמוקים.

המיני-אלבום "בר המצווה של שרולי" מעיד על היכולת של המוזיקה החסידית לשלב בין האישי לקהילתי, בין המסורתי לעכשווי, ובין השמחה הגדולה לרגעי התבוננות והתפילה. זוהי מתנה מוזיקלית שתישאר עם המשפחה לדורות.