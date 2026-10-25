לרגל יום ההילולא של רחל אמנו (י"א בחשוון), משיק בעל הרגש חיים הורוויץ סינגל חדש ומרגש במיוחד בשם "מאמא בעהט". הפעם הוא מארח את המלחין האגדי יצחק האניג, בשיתוף פעולה מוזיקלי שמביא מסר עמוק של תפילה ותקווה.

השיר לוכד את זעקתה הנצחית של רחל אמנו, העומדת לפני כיסא הכבוד כסנגורית של עם ישראל. "מאמא רוחל, התפללי עבורנו, בקשי מהשם שיביא את הגאולה וישיב אותנו הביתה לירושלים" - כך נשמעת התחינה הקולקטיבית שמביא השיר, מתוך אמונה שבניין בית המקדש השלישי יבוא בקרוב.

את הלחן המרגש יצר יצחק האניג, שגם אחראי על ההפקה והעיבוד המוזיקלי יחד עם אברומי לונגער. המילים ביידיש נכתבו על ידי יצחק לונגר, והשילוב בין הכוח הקולי של הורוויץ לבין היצירה המוזיקלית של האניג מעניק לשיר מעטפת רגשית מיוחדת.

הפרויקט מצטרף לגל השקות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר סינגלים חדשים, ביניהם "רחל" של נתי שבקס שגם הוא מוקדש לרחל אמנו, "יא ס'גוט" של אושי רוזנבאום ועוד.

את המיקס ביצע אברומי לונגר, ואת עיצוב העטיפה הפיק AIM Creatives. השיר משדר מסר של אמונה ותקווה, כשהוא מזכיר לכולנו את הקשר המיוחד בין עם ישראל לבין רחל אמנו, שממשיכה לבכות על בניה ולהתפלל עבורם.