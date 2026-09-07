בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר דוני שיף משיק את 'הבן יקיר' - ביצוע מרגש ונוגע ללב למילות התפילה המוכרות מתפילות ימי הרחמים. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ראש השנה ויום כיפור, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסר נצחי עם מעטפת צלילית חמה ומרגשת.

המילים 'הבן יקיר לי אפרים' מופיעות בתפילות הימים הנוראים ונושאות עמן מסר עמוק על הקשר הנצחי בין אב לבנו האהוב. הפיוט מדבר על אותו קשר שנשאר חזק גם דרך מרחק וכיסופים, ומקבל משמעות מיוחדת כשאנו עומדים לפני הקב"ה בראש השנה וביום כיפור - הכיסופים של בן לחזור, והרחמים האינסופיים של אב המחכה לו.

שיף, שידוע בביצועיו החמים והמלאים רגש, מביא את המילים העתיקות בצורה שמדברת ישירות אל הלב. הבחירה בפיוט זה אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, רגעים של התבוננות פנימית והתעוררות רוחנית. שיף מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה, תוך יצירת אווירה שמתאימה לימי הרחמים והסליחות.

הביצוע החדש מתאפיין במסירות ובכנות שמאפיינות את שיף כאמן. הוא מביא את המילים בקול חם ונוגע, תוך שמירה על הרוח המסורתית של הפיוט ובו זמנית מעניק לו פרשנות עכשווית ונגישה. המוזיקה מבקשת להפוך את המילים המוכרות מהתפילה לרגעים של התבוננות, חיבור והשראה.

קובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת חדשה לימים הנוראים מלך הלפגוט | 16:50

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, אלמוג חליבה הוציא את 'רק אליך' - שיר עוצמתי לימי הסליחות, ויעקב אבוחצירא משיק 'בן אדמה' - פיוט עתיק בביצוע חדש.

השיר 'הבן יקיר' מזמין את המאזינים להיכנס לימים הנוראים עם מודעות מחודשת למי שאנחנו: ילדים אהובים העומדים לפני אבינו, מבקשים להתקרב אליו שוב. המסר הפשוט אך העמוק הזה, בשילוב עם הביצוע המרגש של שיף, יוצר חוויה מוזיקלית ורוחנית שמדברת אל הנשמה.