בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה לקראת חג הסוכות: הזמר והיוצר חיים גרין משיק סינגל שמחה חדש ומקפיץ במיוחד - 'זמן שמחתנו'. היצירה לוקחת את המילים האהובות מתוך קידוש ליל החג ועוטפת אותן במקצב פריילאך חסידי ואנרגטי שמבקש להכניס שמחה אמיתית לכל סוכה ובית בישראל.

את הלחן יצר גרין עצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו אף הם על ידו באולפניו הפרטיים. השילוב בין יכולות ההלחנה, השירה וההפקה של גרין יוצר תוצאה ייחודית ברמה הגבוהה ביותר. את המיקס והמאסטרינג ביצע שרוליק מנדלסון, שהעניק לשיר את המעטפת הצלילית המקצועית והמלוטשת.