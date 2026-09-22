בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה לקראת חג הסוכות: הזמר והיוצר חיים גרין משיק סינגל שמחה חדש ומקפיץ במיוחד - 'זמן שמחתנו'. היצירה לוקחת את המילים האהובות מתוך קידוש ליל החג ועוטפת אותן במקצב פריילאך חסידי ואנרגטי שמבקש להכניס שמחה אמיתית לכל סוכה ובית בישראל.
את הלחן יצר גרין עצמו, והעיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו אף הם על ידו באולפניו הפרטיים. השילוב בין יכולות ההלחנה, השירה וההפקה של גרין יוצר תוצאה ייחודית ברמה הגבוהה ביותר. את המיקס והמאסטרינג ביצע שרוליק מנדלסון, שהעניק לשיר את המעטפת הצלילית המקצועית והמלוטשת.
הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, שמכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה. המילים, הלקוחות ישירות מנוסח הקידוש - 'את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו' - מקבלות חיים חדשים דרך המקצב האנרגטי והביצוע המרגש.
את הרעיון לשיר העלה רפי זייטמן, שראה בפוטנציאל שיש במילים המוכרות מהקידוש כדי ליצור יצירה מוזיקלית שתלווה את הציבור במהלך החג. גרין לקח את הרעיון והפך אותו למציאות מוזיקלית מלאה, כשהוא משלב את כישרונותיו המגוונים - מההלחנה, דרך השירה והמקהלות, ועד להקלטה והפקה.
הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם 'הרהורי תשובה' יחד עם מוישי מנדלסון, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', ויוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש בשם 'אריות'.
השיר זמין כעת בכל פלטפורמות הסטרימינג ובערוץ היוטיוב הרשמי של גרין, ומבקש ללוות את הציבור במהלך ימי החג באנרגיות גבוהות ובשמחה אמיתית.
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