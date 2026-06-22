אותיות לשון הקודש הן הרבה מעבר לכלי כתיבה; הן "אותיות התורה" – שערי הכניסה הראשונים של הילד היהודי אל עולם של קדושה. ברגע שילד לומד לזהות אות, עוד לפני שהוא מחבר מילים, הוא כבר מתחיל לגעת בעומק התורה. כעת, הרעיון החינוכי העמוק הזה הופך לחגיגה מוזיקלית קצבית ומלאת שמחה בסינגל החדש: "אותיות מלמדות אמונה".

מהמדרש העתיק – אל הלב של ילדי ישראל ההשראה לשיר מגיעה מפתיחת המדרש המפורסם "אותיות דרבי עקיבא", שם האות אל"ף מדריכה את הילד: "אמת למד פיך". הרב יצחק גינזבורג לקח את ההדרכה הזו צעד אחד קדימה, ובהשראת רוח החסידות ניסח סדרת עצות והדרכות לחיים על פי שמות האותיות: האות בי"ת קוראת לילד "בקש ה' תמיד", האות גימ"ל מדריכה אותו "גמול יהודי מטוב לבך", וכן הלאה.

חיבור מוזיקלי חוצה דורות כדי להנגיש את המסרים הללו לדור הצעיר ולהפוך אותם לניגון שחודר אל הלבבות, הופקד הטקסט בידיו של המוזיקאי אהרן רזאל. רזאל הלחין ועיבד את היצירה מתוך רצון ליצור משהו פשוט, תמים וממכר. כדי להוסיף את הגוון המיוחד לשיר, צירף רזאל את המוזיקאי הוותיק והאהוב אריאל זילבר.

הדואט המפתיע בין השניים יצר חיבור נדיר – בין העומק החסידי לקלילות והחמימות שזילבר מביא איתו, מה שהופך את השיר למעין מסע מוזיקלי שמח ומרגש.

רזאל: "האותיות הן כוחות חיים" "כשנחשפתי למילים של הרב גינזבורג, הרגשתי מיד שיש כאן ניגון שמבקש לצאת", משתף אהרן רזאל. "האותיות הן לא סתם כלי טכני, יש בהן קדושה עליונה וכוחות חיים של ממש. הלחן ניסה לתפוס את התמימות של הילד שמביט באל"ף-בי"ת בפעם הראשונה, ויחד עם זאת את העומק החסידי שחבוי בכל אות".

על השותפות עם אריאל זילבר מוסיף רזאל: "היה לי ברור שהקול הייחודי והחם של אריאל הוא החיבור המדויק. אריאל מביא פשטות ופנימיות שנוגעת ישר בלב. אני מקווה שהניגון הזה ייכנס לבתים ולבתי הספר ויהפוך לחלק מפסקול הילדות של הילדים שלנו".