הידי רוזנברג משיק אלבום מיוחד: שירי אביו ר' הרשל בביצוע מרגש

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: הזמר הידי רוזנברג משיק את אלבומו החדש 'ישראל הוא', פרויקט משפחתי נדיר שמביא לקדמת הבמה אוסף שירים מקוריים שהלחין אביו, ר' הרשל רוזנברג, לאורך שנים. זהו מפגש מרגש בין דורות, שבו הבן נותן קול ללחני האב, ויוצר חוויה מוזיקלית שמשלבת מסורת עם ביטוי עכשווי.

הפרויקט אינו סתם אלבום נוסף בעולם המוזיקה החסידית - זהו מסע אישי ומשפחתי שבו כל ניגון נושא עמו סיפור, כל צליל מחובר לזיכרון. הידי רוזנברג, שגדל על הלחנים הללו, בחר להעניק להם חיים חדשים באמצעות הפקה מוזיקלית מתוחכמת שמכבדת את המקור ומעניקה לו פרשנות רעננה.

שיתוף פעולה מוזיקלי ייחודי

את העיבוד המוזיקלי של האלבום ביצעו שני מעבדים מובילים בעולם המוזיקה החסידית - יענקי שטיינמץ ומשה יעקב. השניים הצליחו להעניק לכל שיר באלבום אופי ייחודי משלו, תוך שמירה על האותנטיות של הלחן המקורי. העיבודים משלבים בין חום מסורתי לבין תחכום מוזיקלי מודרני, ויוצרים צליל עשיר ומגוון שמתאים הן לאוזן המסורתית והן לטעם העכשווי.

הידי רוזנברג עצמו לקח חלק פעיל בהפקה ובעיבוד, ומעניק לפרויקט את החותם האישי שלו. המעורבות הישירה שלו בכל שלב מבטיחה שהאלבום נשאר נאמן לחזון המשפחתי המקורי, תוך שהוא מתאים את עצמו לסטנדרטים המקצועיים של התעשייה המוזיקלית בת זמננו.

דואטים מרגשים עם זמרים אהובים

רובד מיוחד באלבום הם שני דואטים שמעניקים לפרויקט עומק נוסף. הזמרים שרולי גרין וברי וובר, שניהם אמנים מוערכים בעולם המוזיקה החסידית, הצטרפו להידי רוזנברג לביצועים משותפים שמשלבים את הסגנונות הייחודיים של כל אחד מהם. הדואטים מעניקים לשירים ממד נוסף של עושר ווקאלי ומגוון ביטוי.

לצד הידי והאורחים המיוחדים, משתתף באלבום גם ר' הרשל רוזנברג עצמו, מה שהופך את הפרויקט למפגש אמיתי בין דורות. נוכחותו של האב המלחין באלבום מעניקה לו אותנטיות מיוחדת ומחברת בין העבר להווה בצורה מרגשת.

צוות מקצועי מאחורי הקלעים

מאחורי ההפקה המוזיקלית עומד צוות מקצועי שדאג לכל פרט. ניהול הפרויקט והשיווק הופקדו בידי סולבלום (SolBlum), שמביא ניסיון עשיר בקידום פרויקטים מוזיקליים בעולם החסידי. העיצוב הגרפי של האלבום בוצע על ידי VigiGee, שיצר מעטפת ויזואלית שמשקפת את האופי המיוחד של הפרויקט.

הצילום והעריכה הופקדו בידיו של שולם היימן, שתיעד את תהליך ההקלטה והפקת האלבום. את עריכת הווידאו והאנימציה ביצע מיילך מלבר, שיצר חומרים ויזואליים שמלווים את השקת האלבום ומעניקים לו נוכחות דיגיטלית מרשימה.

האלבום 'ישראל הוא' זמין כעת בכל פלטפורמות הסטרימינג, ומציע לקהל המוזיקה החסידית חוויה מוזיקלית שונה - מפגש בין מסורת לחידוש, בין אב לבן, בין לחן עתיק לביצוע עכשווי. זהו פרויקט שמזכיר לנו שמוזיקה היא גשר בין דורות, ושהלחנים שנכתבו בעבר ממשיכים לנגן גם בהווה.