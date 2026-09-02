ילד הפלא על גלגלים חוזר: מחרוזת ימים נוראים שתרעיד את הלב

בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: ישראל גולדרייך, 'ילד הפלא על גלגלים', משיק מחרוזת ימים נוראים סוחפת שכולה רגש ונשמה. הפרויקט, שמגיע בדיוק בזמן לקראת חגי תשרי וימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה פנימית עם מעטפת צלילית עשירה.

במחרוזת החדשה מביא גולדרייך ביצועים מלאי כוונה למיטב נכסי הצאן ברזל של תפילות החגים. הקול הייחודי והכובש שלו, שכבר הפך לסימן ההיכר שמעורר השראה בקרב אלפים, מעניק למילות התפילה עומק רגשי מיוחד. הבחירה בניגונים המוכרים והאהובים אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, וגולדרייך מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

על העיבוד, הקלידים ועבודת הסינטיסייזר המדויקת חתום שרוליק הרשטיק, שהעניק ליצירה עטיפה מוזיקלית עשירה ועכשווית. העיבוד המושקע משלב בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה מודרנית, תוך שמירה על קדושת הניגונים ופתיחת הלב לקראת השנה החדשה. הרשטיק, שידוע בעבודתו המוזיקלית המקצועית, הצליח ליצור מעטפת צלילית שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר העמוק של התפילות.

הפרויקט זוכה לתגובות נלהבות מקהל המאזינים, שמוצאים במחרוזת חיבור מיוחד לימי הרחמים. כפי שמסר גולדרייך: 'זו מחרוזת שכולה רגש ונשמה, שנועדה לפתוח את הלב לקראת השנה החדשה'. הסינגל מצטרף לשורת פרויקטים מוזיקליים מיוחדים שיצאו לאור בתקופה זו, כשכל אחד מהם מביא פרשנות ייחודית לימי הסליחות והרחמים.

את הגרפיקה ועיצוב הפרוייקט ביצע זעירא, בעוד שההנפשה חתומה על ידי זאבי הלר. השילוב בין העיצוב הוויזואלי לבין המוזיקה יוצר חוויה שלמה שמלווה את המאזין במסע רוחני לקראת הימים הנוראים. הפרויקט מוכיח בשנית את היכולת הייחודית של גולדרייך להעביר מסרים עמוקים דרך המוזיקה, תוך שמירה על האותנטיות והרגש שמאפיינים את יצירתו.