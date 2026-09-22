איצי באלד בסינגל חדש: 'כפרות' - מסר מרגש לקראת יום הכיפורים

בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: המלחין והיוצר איצי באלד משיק סינגל קליפ חדש ומרגש בשם 'כפרות', יצירה שנולדה מתוך חיבור עמוק למנהג הכפרות המיוחד של ערב יום הכיפורים.

את היצירה החדשה הלחין, עיבד, שר והפיק באלד בעצמו, כשהוא משלב את הניסיון והכישרון שלו ביצירת מעטפת צלילית מרגשת ומלאה באנרגיה. את הפקת הקליפ ביצע בנו, שמואל באלד, מה שמעניק לפרויקט משמעות משפחתית נוספת. השיר מביא מסר עמוק ומעורר השראה על משמעות מנהג הכפרות. "כפרות זה לא רק לסובב תרנגול מעל הראש ולהעביר אליו את העוונות שלנו", מסר באלד. "מדובר בעשיית שינוי אמיתי בתוכנו! שינוי לטובה, בו נהפוך לאנשים טובים יותר, לבני זוג טובים יותר, להורים טובים יותר, לקרובים, לשכנים ולחברים טובים יותר, ובעיקר לעובדי השם טובים יותר ולגרסה הטובה ביותר של עצמנו".

כפרות מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

המסר המרכזי של השיר מתחבר ישירות לאווירה של התעוררות והתחשבנות הנפש המאפיינת את התקופה, כשכל אחד מאיתנו מבקש לחזק את הקשר האישי שלו עם בורא עולם. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - זוהי תקופה שבה הלבבות פתוחים יותר לתפילה, לתשובה ולשינוי אמיתי.

"אז בפעם הבאה שתשמעו את התרנגול מקרקר, כשתסובבו אותו מעל הראש, זכרו את המסר הזה", מוסיף באלד. "העולם באמת יהפוך למקום הרבה יותר טוב אם ניקח את המסר הזה לתשומת ליבנו!".

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. אברימי לונגר השיק פרויקט מיוחד בשם 'הרהורי תשובה' יחד עם מוישי מנדלסון, לייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש בשם 'חודש תשרי', ויוסף חיים ג'נח משיק סינגל חדש בשם 'אריות'.

הפרויקט החדש של באלד מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת לחן מקורי עם מסר רוחני עמוק, תוך שמירה על העומק האמוני והחיבור למסורת. השילוב בין המוזיקה המרגשת לבין המסר המעורר השראה יוצר יצירה שמבקשת לעצור לרגע את שגרת החיים ולהזכיר את הרצון הפשוט והעמוק להיות קרובים לבורא עולם.