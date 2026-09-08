בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: מנדי פורטנוי, המפיק המוביל את הצוות המוזיקלי של חבורת TYH Nation, משיק סינגל חדש במסגרת הסדרה האישית והאלקטרונית שלו 'mendel just'. הפעם, בשינוי משמעותי מהפרויקטים הקודמים, לא מדובר בעיבוד לניגון עתיק אלא בלחן מקורי לגמרי - 'אבינו מלכנו', טראק שמשלב רגש יהודי ואלקטרוניקה עכשווית.

הסינגל החדש מציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת בין עומק רוחני לבין מעטפת צלילית אלקטרונית מודרנית. פורטנוי, שבחר להעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת לעומק הרוחני של התקופה, מסר על הסינגל: 'מאוד רציתי לקחת את כל הפחד שיש בתקופה הזאת, חרדת יום הדין זה משהו שגדלתי עליו. חשבתי להתרכז ברעיון שבעצם, נכון, יש לנו משפט ביום הדין, אבל היי, השופט זה אבא שלנו! ואפשר וצריך להיות בשמחה'.

הרעיון מאחורי הסינגל נולד דווקא מתוך המתח של התקופה. במקום להתמקד בפחד ובחרדה המאפיינים את ימי הדין, בחר פורטנוי לשים דגש על הקשר האישי והחם בין האדם לבוראו. מכאן הגיעה גם ההחלטה המוזיקלית המיוחדת - לקחת את הלחן וההפקה לכיוון אופטימי ושמח, תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר.

אחת ההחלטות המרכזיות בסינגל היא השמטת המילים מהפזמון. 'זאת גם הסיבה שלא שילבתי מילים בפזמון', הסביר פורטנוי. 'הוא אבא של כולנו, לא צריך להיות בפחד או בלחץ. לא משנה אם זה יהודים נמצאים בחו"ל או בארץ, אבינו מלכנו = הוא אבינו כמו שהוא מלכנו'. הבחירה ליצור ניגון ללא מילים מעניקה לשיר אופי אוניברסלי, שמדבר אל כל אחד ואחת בשפה המוזיקלית הטהורה.

פורטנוי הוסיף: 'אני שמח שיצא לי סוג של המנון שמייעד אותנו להיות ביחד, בלי מילים. ניגון כזה אופטימי, זה לא בדיוק מרקיד, זה איפשהו באמצע, אופטימי'. הסינגל מצליח ליצור איזון עדין בין רגש לשמחה, בין עומק רוחני לבין אנרגיה מוזיקלית עכשווית.

הסינגל מסמן צעד נוסף בסדרת 'mendel just', שהחלה בעיבודים אלקטרוניים לניגונים יהודיים עתיקים. הסינגל הקודם בסדרה היה עיבוד אלקטרוני לניגון היהודי העתיק 'אין עוד מלבדו', ועכשיו, עם 'אבינו מלכנו', פורטנוי עובר מעיבוד ניגון קיים אל יצירה מקורית. המעבר הזה משקף התפתחות אמנותית ורצון להעניק לקהל משהו חדש לגמרי, תוך שמירה על הזהות המוזיקלית הייחודית של הסדרה.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, הזמר דוני שיף השיק את 'הבן יקיר' - ביצוע מרגש למילות התפילה המוכרות מתפילות ימי הרחמים, והזמר אהרל'ה סמט השיק פרויקט מיוחד בשם 'הייליגע מינוטן - מ'דברי אמונה', המביא ניגונים עתיקים מבית מדרשו של האדמו"ר בעל הדברי אמונה זצוק"ל.