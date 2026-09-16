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סדרת ימים נוראים

מני שטרייכר ומוישי מנדלסון חותמים את 'ימים נוראים' עם 'עבדיך'

הזמרים משיקים את הסינגל החמישי בסדרה המיוחדת • ביצוע מרגש ללחנו הקלאסי של משה גולדמן | עיבוד והפקה של מוישי ושרוליק מנדלסון (מוזיקה)

בעיצומם של הימים שבין כסה לעשור, כשעולם ה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמרים מני שטרייכר ומוישי מנדלסון חותמים את סדרת 'ימים נוראים' עם ביצוע נוסף ומרגש שרואה אור בימים אלו - 'עבדיך', קלאסיקה מיתולוגית מבית היוצר של משה גולדמן.

הסינגל החמישי בסדרה מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת לחן קלאסי עם מעטפת צלילית עכשווית. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - הימים שבין ראש השנה ליום הכיפור מהווים רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו מוישי ושרוליק מנדלסון, שהעניקו ללחן המוכר והאהוב פרשנות חדשה תוך שמירה על העומק הרוחני של המקור. השילוב בין קולותיהם של שטרייכר ומנדלסון יצר ביצוע מרגש שמחבר בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים. מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור מצמרר ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואורי גרינוולד ואלחנן ענבל חברו לדואט מרגש על התורה הקדושה.

הפרויקט משקף את המחויבות של שטרייכר ומנדלסון להעביר את המסרים הרוחניים של התקופה דרך מוזיקה איכותית ומרגשת. הסדרה כולה מציעה לקהל חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה לאווירת ימי הרחמים והרצון.

הלחן המקורי של משה גולדמן זכה לאורך השנים למעמד של קלאסיקה בעולם המוזיקה היהודית, והביצוע החדש מעניק לו פרשנות רעננה תוך שמירה על האותנטיות והעומק הרוחני שאפיינו את המקור.
מוזיקהמוזיקה חסידיתימים נוראיםעשרת ימי תשובהמוישי מנדלסוןמשה גולדמןמני שטרייכר

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