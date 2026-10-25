באירוע מיוחד שנערך השבוע באווירת הילולת רחל אמנו, סמוך ונראה לקברה בבית לחם, חוו המשתתפים רגע מרגש במיוחד: דמותו של ר' מיכאל שניצלר ז"ל הופיעה על הבמה באמצעות טכנולוגיית הולוגרמה, והצטרפה לביצוע המטלטל של שירו 'מאמע'.

הצוות המוזיקאלי שביצע את השיר כלל את הזמר מוטי ויזל, מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר ותזמורתו של יענקי לנדאו. אלא שלפתע, עם תחילת הביצוע, הופיעה דמותו של ר' מיכאל על הבמה באמצעות הולוגרמה בשילוב קטעי בינה מלאכותית שלו בקבר רחל, כשהוא נשמע בקולו האותנטי מצטרף לביצוע.

הפרויקט המיוחד הופק על ידי סטייל - יחיאל לודמיר, כשהמיקס בוצע על ידי יענקי לנדאו. את ההגברה ביצע יוסי בוימל, הסאונד הופקד בידי אושי שארף, וסאונד הבמה בוצע על ידי חיים וורובל. את הגרפיקה יצר יוסי שטיינפלד, ה-VJ היה שמוליק בן הרוש, וביצוע הקונספט הופקד בידי ישראל ווייג.

הביצוע המיוחד מצטרף לגל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, שיר החופה של אלי הרצליך 'תזכה אותי' עם קליפ בינה מלאכותית, והסינגל המרגש של שמעון לוי 'בוכה איתך'.

השילוב בין טכנולוגיית ההולוגרמה לבין הביצוע המוזיקלי המקצועי יצר חוויה ייחודית שמעבירה את מורשתו המוזיקלית של ר' מיכאל שניצלר ז"ל אל הדור הצעיר, תוך שמירה על הזיכרון והמסורת המוזיקלית החסידית.